Carlos Acevedo listo para ser el héroe de Santos en la liguilla

Santos Laguna terminó como quinto lugar de la fase regular de la Liga BBVA MX y deberá medirse a Atlético de San Luis en el repechaje por un boleto a los cuartos de final. El portero de los Guerreros, Carlos Acevedo, cada vez luce mejor tras reaparecer en el campeonato.

Las contradicciones de la Federación Mexicana de Futbol | El Dictado

Regreso al campo de juego

El guardameta fue baja por 8 partidos debido a una lesión en el hombro, sin embargo volvió al arco para las últimas tres jornadas.

“La realidad es que estoy muy contento, muy motivado, muy feliz de poder estar de vuelta. Pasé dos meses muy complicados no solamente en el tema físico, también en el tema mental, te pones a pensar cosas negativas pero es importante darle vuelta a la tortilla. El primer partido que tuve con Querétaro, lo disfruté al máximo porque estamos expuestos a este tipo de cosas, no solamente en el futbol sino también en la vida. Estamos expuestos a cualquier incidente que no tenemos planeado pero estamos de regreso y hay que disfrutarlo” dijo el guardameta en conferencia de prensa.

Te interesará: México vs Canadá EN VIVO| Horario y dónde ver el partido

Último enfrentamiento

En la última jornada del torneo regular, Santos y San Luis empataron sin goles en el TSM, sin embargo el duelo de este sábado será totalmente diferente ya que debe existir un ganador. En caso de empate, el pase se definirá en penales, y ahí Acevedo podría ser factor fundamental.

Jonathan Duenas/Jonathan Duenas







“Hay que reconocer que San Luis fue uno de los mejores visitantes, también en su plantilla tienen grandes jugadores y cabe mencionar que también tienen al campeón de goleo del actual torneo (Berterame). Fácil no va a ser, hicieron un gran partido en la última jornada, ellos con su idea y nosotros tenemos que estar bien concentrados todo el partido para poder sacar el resultado” recalcó el guardameta.

El rival en cuartos de final

Santos y San Luis son los únicos equipos que tienen definido al rival de cuartos de final sin importar lo que pase en el resto de los partidos del repechaje. Si Santos califica se enfrentará a Tigres, mientras que San Luis se mediría al América en caso de dar la sorpresa en la Comarca Lagunera.