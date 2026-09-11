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Carlos Álvarez, fichaje BOMBA del América, sorprende a todos; contra este club debutaría

Carlos Álvarez fue el fichaje bomba del América para este torneo Apertura 2026, por lo que todo haría indicar que debutaría en Liga BBVA MX frente a este club.

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|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Carlos Álvarez es, posiblemente, el mejor fichaje que la Liga BBVA MX ha tenido en este mercado de transferencias. El volante español llegó al Club América a cambio de poco más de 6 millones de euros, por lo que la afición espera que responda desde el minuto 1 en el campo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, entre su periodo de adaptación y la poca flexibilidad que existe entre el futbol de México y Europa, Carlos Álvarez no podrá hacer su debut en el Clásico Joven cuando América visite a la Máquina de Cruz Azul, una noticia que no ha caído nada bien en Coapa.

¿Contra quién podría hacer su debut Carlos Álvarez?

Lo primero a tener en cuenta es que Carlos Álvarez ya cuenta con su visa de trabajo, por lo que tiene todo para hacer su debut en la Liga BBVA MX una vez supere su proceso de adaptación no solo con el América, sino también con cuestiones climáticas y de altura.

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Y, considerando que está descartado para el duelo frente a Cruz Azul, todo haría indicar que el español de 23 años de edad haría su debut en la Liga BBVA MX nada más y nada menos que frente a las Chivas, en duelo programado para este sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche.

¿A qué jugadores recuperó América para el Clásico ante Cruz Azul?

Si bien Carlos Álvarez no estará listo para el duelo frente a Cruz Azul, el Club América sí podrá recuperar a otros elementos para este cotejo. Posiblemente, el más destacado sea Alejandro Zendejas, quien se dice listo para formar parte de la convocatoria de Guillermo Almada.

Otro jugador que también podría aparecer y hacer su debut en la Liga BBVA MX es Miguel Borja, quien ha superado su periodo de adaptación y que posiblemente vaya a la banca en el Clásico Joven. Finalmente, vale decir que Iván Tona también podría tener minutos en el rectángulo verde.

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