Estoy deprimido: Carlos Sainz admite que no se veía fuera de Ferrari

Carlos Sainz no ha superado su salida de Ferrari, y quizás sea esta la principal razón por la que no ha elegido equipo para su futuro en la Fórmula 1. El español quiere tener la mente fría para que su elección sea lo más calculada posible y termine en la estructura que mejores opciones le ofrece para triunfar en la Fórmula 1.

“Estoy bien en este momento desde el punto de vista deportivo, pero un poco deprimido porque quería quedarme en Ferrari”, reconoció el ibérico, previo al Gran Premio de Miami.

“Tengo sentimientos encontrados. Ahora estoy empezando a ver el crecimiento del proyecto. El coche es mejor y tengo confianza al pilotarlo. Eso me hace feliz por este año, pero triste porque no continuaremos el viaje juntos“, dijo en una entrevista para el diario italiano La Gazzeta Dello Sport.

Sobre el equipo en el que terminará tras esta temporada, Sainz no dio pistas. Sabemos que hay varios equipos interesados en él, per ninguna decisión tomada.

“Tengo que ver todas las ofertas. En mi cabeza aún no he decidido adónde ir“, subrayó.

La buena noticia para el piloto de 29 es que ha tenido la madurez para continuar en gran nivel a pesar de que su futuro sigue en el aire.

“Cada temporada que pasa me siento mejor piloto. Siempre quise ser un buen nombre para ocupar los asientos más importantes de la Fórmula 1 y francamente espero que siga así por muchos años más. Sonrío cuando pienso en el futuro, aunque lo que pase no dependa únicamente de mí. Todas las opciones están abiertas, pero lleva tiempo y de todos modos no afectará mi forma de correr”.

MARK PETERSON/REUTERS Carlos Sainz y Ferrari festejan el triunfo tras el Gran Premio de Australia 2024.

¿En qué lugar va Carlos Sainz en el campeonato de la F1?

Previo al Gran Premio de Miami, Carlos Sainz se ubica en cuarto lugar del campeonato, siete puntos debajo de su coequipero Charles Leclerc, pero con una carrera menos. Es decir, en las que ha participado, sus resultados han sido superiores a los del monegasco.