Los jugadores que apoyan a Carlos Salcedo en el vestidor de Cruz Azul

Cada que Carlos Salcedo toca la pelota, la afición de Cruz Azul emite un estruendoso abucheo hacia el defensor, a quien la ha costado mucho trabajo ganarse a los seguidores cementeros. Y es que desde que se anunció su llegada no fue bien recibido debido a las últimas burlas que había hecho en contra del club.

Por si fuera poco, el zaguero tampoco ha estado al nivel que en su momento lo llevó al futbol europeo. Sin embargo, ante la estrechez del plantel de Martín Anselmi, el técnico ha tenido que utilizarlo como titular desde hace varias fechas.

La afición de Cruz Azul no ha cambiado su postura, aunque sí la intensidad de la misma. Los abucheos en contra del ex seleccionado nacional ya no tienen la misma potencia de antes, e incluso hay algunos aficionados que lo han defendido reconociendo el esfuerzo del jugador por reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Los jugadores que apoyan a Carlos Salcedo

Dentro del vestidor celeste es otra historia completamente distinta, pues fuentes han señalado que es un elemento querido dentro de la institución e incluso varios de los jugadores más importantes del equipo son amigos del jalisciense.

Esto quedó en evidencia en la última publicación en Instagram de Salcedo, que es un carrusel de tres fotografías del jugador, en la que comentaron el ‘Toro’ Fernández, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, y hasta el nuevo elemento de La Máquina, Camilo Candido. Todos ellos con muestras de cariño hacia su compañero.

Para Salcedo ha sido complicado su andar por Cruz Azul. Pero las circunstancias poco a poco han cambiado su influencia en el equipo, y esto podría terminar en una historia de reconciliación si La Máquina continúa con su buen nivel de juego.