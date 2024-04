Koundé revela clave para detener a Mbappé en la Champions League

El defensa francés del conjunto del Barcelona Jules Koundé afirma que han recuperado cierta fortaleza defensiva y señaló que será clave en el duelo de cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain (PSG), que cuenta con atacantes que marcan la diferencia como Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé.

“Hemos recuperado la solidez defensiva que fue nuestra fuerza el año pasado. Así es más fácil ganar partidos, estamos más concentrados y no concedemos goles rápidamente”, apuntó Koundé en la conferencia de prensa previa al partido de ida de este miércoles 10 de abril.

“Defendemos todos juntos, empezando por los de arriba, concedemos menos ocasiones y eso se traduce en que nos metan menos goles. Si no nos anotan tienes más oportunidades de ganar los partidos. Nos hemos dado cuenta de que no estábamos haciendo las cosas bien y que había que cambiar”, añadió el francés.

Koundé alerta de la peligrosidad de Mbappé y Dembelé

Koundé alertó de los peligros ofensivos del PSG y destacó dos nombres, Mbappé y Dembelé, que conoce bien porque comparte con ellos camiseta en la selección gala.

“Habrá que estar muy atento a ellos, pero el PSG es más que eso, es un colectivo. Kylian y Ousmane son muy peligrosos, marcan diferencias. Ousmane es más regateador, pero son dos jugadores que tendremos que vigilar”, dijo.

Alabó a su compañero Pau Cubarsí, que a sus 17 años se ha hecho con un puesto de titular: “Demuestra que es un gran jugador, joven, compite bien, se prepara bien, entrena bien, es un ejemplo para todos los jóvenes de la Masía que quieren llegar al primer equipo”.

“Los jóvenes nos dan un plus, juegan sin presión, relajados, pero están listos, nos dan un plus”, indicó.

Para Koundé no hay favorito en el partido de mañana

Acerca de si considera favorito al PSG, el zaguero galo no quiso entrar en debate y señaló que “Eso no nos importa, es una cosa más de la prensa. Tengo confianza en nuestro equipo. Será un partido difícil. Decir que somos favoritos, no lo creo”.