Carlos Salcedo explica polémico tweet contra el arbitraje

Carlos Salcedo estuvo en el ojo del huracán. El defensa del FC Juárez se vio envuelto en una polémica por un tweet que apareció en su cuenta, durante el medio tiempo del partido contra León, y que horas después fuera eliminado.

Al minuto 42 del encuentro, en casa de los esmeraldas, el árbitro central Jorge Camacho expulsó a Alberto Acosta, acto que hizo explotar al zaguero, al que incluso se le pudo ver discutir con gente de uno de los palcos del inmueble.

Diez preguntas rápidas con Jorge Sánchez, defensa| Seamos Héroes

Carlos Salcedo explota contra el árbitraje del FC Juárez vs León

Al medio tiempo del encuentro, en su cuenta de twitter apareció un mensaje que se volvió viral: “Bien Liga BBVA MX con estos árbitros! Quieren llevarse el protagonismo bien!!”, se podía leer, pues minutos más tarde lo borró.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el primer doblete de Santiago Giménez con el Feyenoord

Carlos Salcedo explica polémico mensaje contra el árbitraje

Con la miradas sobre él, Salcedo salió a explicar que fue lo que había ocurrido ese día, y se deslindó del problema, pues aseguró que fue su community manager el que lo posteó.

“Hablé con todo mi equipo de trabajo, que son mi CM, mi agente y mi esposa. Tuvimos una llamada hoy por mañana y decidimos no continuar con ese community. Si yo lo hubiera hecho, no tengo problema, cuando me equivoco levanto la mano”, aseguró para ESPN.

Y agregó: “Tuve que borrarlo. Yo ni cuenta me había dado, como no tengo las notificaciones... Cuando regresé y vi los mensajes de mi familia, me tocó borrarlo ahí, obviemente molesto. Pues ya me había alejado de hablar de esas cosas”.

Te puede interesar: Álbum Mundial Qatar 2022: cómo detectar hologramas sin abrir el sobre

FC Juárez se mide a Rayados por la señal de Azteca Deportes

Este viernes, Carlos Salcedo y los Bravos de Juárez se miden ante Rayados, en el tradicional Viernes Botanero, que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube.