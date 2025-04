¿Regresa Checo Pérez? Carlos Slim Domit rompe el silencio y revela su destino más probable

Aunque 2025 parecía ser un año de pausa para Checo Pérez , la posibilidad de su regreso a la Fórmula 1 es más real que nunca. Y ahora, no lo dice un rumor, lo afirma Carlos Slim Domit, una de las figuras clave en la carrera del tapatío desde sus inicios en el deporte motor.

Cadillac, el camino más lógico para 2026

El empresario mexicano aseguró que Checo sigue completamente enfocado en su preparación, sin perder contacto con el mundo de la F1. “Sigue haciendo muchísimo ejercicio, no se ha desenganchado, y está en comunicación con varios equipos”, reveló Slim Domit en una entrevista reciente. La opción que más fuerza toma es Cadillac, el equipo estadounidense que debutará en 2026.

“Puede ser un reto interesante con un equipo nuevo como Cadillac. Más que fijarnos plazos, lo importante es hacer las cosas bien. Es una opción atractiva”, añadió.

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

Red Bull ya era una carga

Sobre su salida de Red Bull, el directivo de Grupo Carso no fue ambiguo: “El ambiente ya no era sano. No tenía caso seguir ahí, sobre todo si no se daban los resultados. Aún así, nos quedamos hasta el final esperando ver qué pasaba”.

La partida de Checo del equipo austríaco llegó después de una prolongada presión mediática y deportiva. Sin embargo, el respaldo de sus patrocinadores se ha mantenido firme, y ahora podría abrirle las puertas a una nueva era en la Fórmula 1.

Para muchos, 2026 podría ser la temporada del regreso… y si alguien lo confirma, es uno de los hombres que mejor conoce los pasos del mexicano: Carlos Slim Domit.

