Carlos Vela vuelve a rechazar a la Selección Mexicana

A unos cuantos meses de que comience el Mundial de Qatar 2022, el puesto de delantero en la Selección Mexicana es el que más dudas ha levantado y es imposible que comiencen a sonar los nombres de Chicharito Hernández y Carlos Vela. Este último, siempre ha levantado la polémica por sus constantes rechazos a ser convocado y una vez más lo volvió a hacer.

En cada ocasión que el atacante del LAFC es cuestionado por su posible regreso al conjunto azteca, suele dar una razón que genera varias reacciones y ahora no fue la excepción.

La historia de Alexis Vega, delantero de Chivas | Seamos Héroes

Te puede interesar: Herrera pide a Chicharito Hernández y Vela para la Selección Mexicana

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar cien por ciento en un lado es mejor no estorbar”, declaró en entrevista para Telemundo Deportes.

De esta manera, Carlos Vela reafirmó que no se siente cómodo al enfundarse la playera azteca, por lo que prefiere concentrarse en conseguir el título de la MLS con el LAFC, mismo que se le ha negado desde que llegó en 2018. Sin embargo, todo parece indicar que este año podría lograrlo tras la incorporación de Gareth Bale y Giorgio Chiellini.

Te puede interesar: Chicharito Hernández volvería gratis al Manchester United

¿Cuándo fue la última vez que Carlos Vela jugó con la Selección Mexicana?

La última vez que Carlos Vela jugó con la Selección Mexicana fue el 2 de julio del 2018, bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio, durante los octavos de final del Mundial de Rusia, donde el conjunto azteca cayó ante Brasil por 2-0 y el cuadro azteca fue eliminado del torneo.