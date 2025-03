Ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, fue campeón del mundo y se retiró del boxeo para convertirse en pastor

El mundo del boxeo está de luto pues George Foreman , uno de los boxeadores más grandes de la historia, falleció este viernes a los 76 años, informó su familia con un mensaje en redes sociales.

“Nuestros corazones están destrozados. Con mucho dolor, anunciamos la muerte de nuestro querido George Foreman Sr, quien partió en paz el 21 de marzo de 2025, rodeado de sus seres queridos. Predicador devoto, esposo, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”.

Ganador del Oro Olímpico y campeón Mundial en el boxeo

El primer gran logró de su carrera llegó con apenas 19 años. George logró ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968, representando a Estados Unidos.

En 1973, su nombre entró en la historia del boxeo cuando derrotó a Joe Frazier por nocaut en Kingston, Jamaica, y se consagró campeón mundial de los pesos pesados.

Foreman fue un boxeador único, para muchos un histórico del deporte. En su carrera tuvo peleas históricas ante Muhammad Ali y Joe Frazier, una de las peleas más destacadas fue ante Ali, llamada Rumble in the Jungle y se disputó en 1974 en Zaire. Fue tan destacada la pelea que le realizaron un documental llamado “When We Were Kings” y ganó un Óscar a mejor película.

George Foreman un hombre de fe

Tras su derrota ante Ali, se retiró temporalmente y abrazó la fe, convirtiéndose en pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo, un cambio que terminó sorprendiendo a varios de los aficionados.

Luego de unos años, volvió al boxeo y en 1994, con 45 años le ganó a Michael Moorer, recuperando el título mundial de los pesos pesados. Se convirtió, así, en el campeón más veterano de la historia en esa categoría.

Foreman tuvo un gran éxito fuera del ring. Alcanzó un éxito comercial inesperado gracias a la George Foreman Grill, una parrilla eléctrica para carne que vendió millones de unidades en todo el mundo, lo que le permitió generar un gran ingreso económico.