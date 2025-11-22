¡Pinta para una carrera grande! El Güerito de Tepito derrota en su debut profesional a Barker Ssewanyana en Arabia

El peleador mexicano Juan Carlos Pérez, conocido como El Güerito de Tepito, hizo este sábado su debut como profesional y logró dar cuenta de Barker Ssewanyana, boxeador ugandés de mucha fortaleza que no logró, quien no logró descifrar en el encordado al de la Ciudad de México, apuntando su primer victoria en el terreno del boxeo de pago.

La pelea de este 22 de noviembre nunca la olvidará El Güerito de Tepito, pues puede ser el inicio de una gran historia, de esas que al boxeo mexicano le caen de maravilla. El Güerito de Tepito no solo debutó con victoria, pues lo hizo a los 16 años de edad y en la ANB Arena, recinto que recibe actualmente las grandes carteleras de boxeo.

El Güerito de Tepito preparó la lona y las cuerdas para que luego desfilen por ahí, David Benavidez quien enfrentará y expondrá sus campeonatos ante Anthony Yarde , sin olvidar que ahí también tendrá lugar el desafío de Bam Rodríguez quien busca sumar un campeonato ante Puma Martínez quien también llega en calidad de campeón.

Así fue la victoria en el debut de El Güerito de Tepito

El Güerito de Tepito estuvo en Arabia en mayo en el marco de la pelea de Canelo ante William Scull y ahí puso su mira para poder ser parte de esas veladas llenas de adrenalina y además exóticas al celebrarse en Riad entre desiertos y los dólares de Turki Alashik.

Hoy se le cumplió al El Güerito de Tepito, quien con su juventud de solo 16 años dominó en cuatro rounds en la división de los pesos gallos a un rival de 31 años de edad quien tiene marca de una victoria, dos derrotas y un empate. Su récord no decía mucho, pero su fuerta y resistencia sí, y eso ofreció en la plataforma aguantando y conectando, pero en el recuento de puntos no le alcanzó y el de Tepito, se alzó con la victoria para inaugurar su carrera.

Ahora el mexicano quien es arropado por el Consejo Mundial de Boxeo y también conocido del Canelo Team, alistará la continuación de su historia para el 2026 en donde sumará más compromisos.