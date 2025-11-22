David Benavidez vs Anthony Yarde: ¿Qué títulos de box están en juego en la pelea de Arabia Saudita?

Este sábado cerca de las 2:00 PM tiempo del centro de México, David Benavidez se estará enfrentando en un duelo de alto calibre ante Anthony Yarde que se celebrará en Riad, Arabia Saudita en la Arena ANB que ya ha recibido anteriormente grandes combates y que ahora alojará una cartelera que incluye a Devin Haney, Bam Rodríguez, Puma Martínez y algunos otros más que harán de esta velada, una de las más grandes de esta recta final del año.

Te podría interesar: Canelo Álvarez busca y negocia revancha ante Terence Crawford

David Benavidez, con toda su fuerza, récord invicto y campeonatos, busca vencer a Yarde que tiene buena reputación y una muy marcada diferencia en el tono muscular, pero que podría no ser al final la clave para él en este duelo a 12 rounds.

Benavidez, conocido como Bandera Roja, pone en la mesa su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, recordando que él era el interino, pero Bivol renunció al cetro del CMB y e de raíces mexicanas fue elevado a campeón. Ahora tiene la primera pelea defendiendo el título y es el gran examen para ver sus cualidades.

Te podría interesar: Divino Espinoza casi deja ciego a rival Khegai quien fue operado de urgencia

Además Benavidez es campeón 'regular' de la Asociación Mundial de Boxeo, que es solamente otra clasificación o rango de campeón que tiene la AMB pues su campeón es Bivol.

En el ring de Arabia, estos dos cetros estarán en juego ante un Yarde veterano que quiere volver a su casa con un par de correas sobre sus hombros.

El récord de Benavidez y Yarde en esta pelea

Benavidez, de 28 años tiene una marca en el boxeo profesional de 30 combates con 24 nocauts, sin derrotas ni empates, desde su debut que sucedió el 17 de agosto del 2013.

Yarde, de 34 años de edad por su parte tiene un récord de 27 duelos con 24 nocauts, considerando también tres derrotas con un par de nocauts, todo esto desde su debut en 2015.

Te podría interesar: Boxeador mexicano Rey Picasso sufre ROBO

Cumplen Benavidez y Yarde en la báscula

En el pesaje de este viernes, Benavidez detuvo la báscula en las 174.3 libras y Yarde, fijó la aguja en 193.9 libras.