Santiago Ormeño reconoce que el Puebla es su lugar perfecto

Santiago Ormeño ha demostrado que el Puebla es su lugar perfecto para brillar, en donde inicialmente logró tener su mejor versión y ahora en esta segunda etapa está recuperando su nivel.

El atacante mexicano vivió su mejor momento con la Franja hace casi cuatro años y desde ese momento se enganchó con la afición poblana.

“Tenemos buena química como con las parejas, aquí me siento muy bien, me han recibido muy bien, he tenido oportunidades y me siento cómodo, con confianza y eso es algo muy importante para que las cosas se den”, apuntó.

El Puebla se ha convertido en el verdugo de Chivas en los últimos años

Los números de Ormeño en Puebla

‘Ormedeus’ llegó a registrar nueve goles en 16 partidos con el Puebla en el 2020, lo que posteriormente lo llevó a León en donde jugó 25 encuentros y anotó seis tantos.

“Me voy a León y el entrenador que estaba no era de su total agrado, entonces yo venía del cielo y me bajan, no me puso y pierdes confianza, la gente cree que es muy fácil pero mantenerse mentalmente como futbolista es complicado y ahí me fui para abajo de una forma terrible”, relató.

Después de esa etapa, Ormeño se fue a Chivas en donde sólo pudo disputar 387 minutos en el único torneo en el que estuvo como rojiblanco, sumando apenas dos anotaciones.

“Todo iba bien, era de su agrado según yo, la pretemporada bien, hice un hat-trick y era ese momento en el que te sientes de vuelta, me va a ir muy bien, pero de la nada no supe qué pasó, ya no le gusté, si tuve una mala actitud no sé, por el mismo tema de jugar con Perú me dijeron no te voy a convocar, si tienes algun otra opción búscala y me fui a Juárez”, añadió.

La curiosa llegada de Ormeño a Chivas

La llegada de ‘Ormedeus’ al Guadalajara siempre fue cuestionada debido a que a pesar de que nació en México, fue convocado por la Selección Peruana, por tener la doble nacionalidad.

“Echaron mucha tirria, yo fui el primero y me tocó la primera vez, ya después no sorprende tanto y se comienzan a aceptar las cosas, pero yo fui como el que más sonó porque ya había pasado antes con algunos otros, pero el mío fue como un ‘bum, juega para otra selección, las Chivas peruanas’, todo lo que se generó”, recordó.

Curiosamente la carta de Santiago todavía le pertenece a la institución tapatía, ya que está a préstamo en el Puebla. Mientras que Ormeño cuenta con una razón muy especial para también buscar que la Franja compre su carta, tras el nacimiento de su hijo Lucas.

