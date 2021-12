Casemiro manda el mensaje que es humano y no un robot

Madrid, España. El brasileño Casemiro declara su admiración al técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti por su forma de dirigir a sus jugadores, con el control de la alimentación, estado físico, y el descanso de los jugadores para que puedan jugar un partido cada tres días, aunque admitió centrocampista que es “humano, no un robot”.

“Estoy muy sorprendido con Ancelotti y su cuerpo técnico, todavía tiene muchas ganas de querer vencer y demostrar al mundo que es un entrenador top. Las ganas de querer vencer que ellos transmiten en los entrenamientos, en los partidos, y como los preparan me ha dejado sorprendido. Tras tantos años en el futbol es normal que alguien pueda relajarse pero sufre más que nosotros y está pendiente de todo con ganas de triunfar”, se expresó Casemiro en conferencia de prensa.

“El cuerpo técnico está muy pendientes de todo, de la comida, lo de fuera del campo que es muy importante. Soy humano, no soy robot, pero están atentos de nuestro descanso para ver cuanto puedo jugar”, adjunto el jugador merengue.



Casemiro aceptó que admira a Carlo Ancelotti como entrenador y le sirvió, siendo más joven, su primera etapa en el Real Madrid con el técnico italiano cuando tuvo menos minutos para aprender. “Estaban Xabi Alonso, Khedira a gran nivel, pero he aprendido mucho. Carlo hablaba mucho conmigo, me tenía mucho cariño y me decía que iba a jugar en este club. Las palabras bonitas de un icono del futbol como Ancelotti, te dejan muy feliz”.

Real Madrid vs Inter por el liderato del grupo



Sobre el partido que sostendrá el Real Madrid ante el Inter de Milán, dijo que lo encaran “con mucha seriedad y respeto” ante “un gran equipo”, el brasileño lamentó la baja de Karim Benzema y espera que Luka Jovic repita el rendimiento ofrecido ante la Real Sociedad.

“La baja de Karim es perder al mejor 9 del mundo y a uno de los mejores jugadores, seguro que nos va a hacer falta. Tenemos a Jovic y Mariano que ya jugó ahí. Luka hizo un partidazo en un día complicado, sobre todo para él que no juega mucho. No tiene minutos porque delante tiene al mejor y eso es complicado”, apuntó.