SILENT HILL: Townfall ya está disponible y lleva el terror psicológico a primera persona

El terror psicológico de SILENT HILL regresa con una nueva perspectiva. SILENT HILL: Townfall ya está disponible en PlayStation 5, Steam y Epic Games Store, marcando un nuevo capítulo para la reconocida franquicia de KONAMI.

Desarrollado por el estudio escocés Screen Burn Interactive y copublicado por Annapurna Interactive y KONAMI, Townfall se convierte en el primer título de la serie presentado completamente en primera persona. Esta decisión busca aumentar la sensación de inmersión mientras los jugadores exploran un escenario marcado por la niebla, el aislamiento y el misterio.

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La historia comienza con Simon Ordell, un forastero que llega a las frías aguas del puerto de St. Amelia, una isla remota ubicada frente a la costa de Escocia. El lugar está cubierto por una espesa niebla y un silencio inquietante, mientras los rastros de quienes alguna vez habitaron la zona comienzan a revelar fragmentos de un pasado que difumina la frontera entre realidad y ficción.

Como parte de la experiencia, los jugadores deberán explorar el pueblo y resolver acertijos relacionados directamente con la narrativa, mientras descubren los secretos detrás de este misterioso lugar.

It's time to tune in 📺



Silent Hill: Townfall is available now at PlayStation Store: https://t.co/7JR7LWS86T pic.twitter.com/vpsGjNBGaL — PlayStation (@PlayStation) September 24, 2026

Sin embargo, la exploración no será sencilla. SILENT HILL: Townfall combina sus elementos de terror psicológico con momentos de supervivencia y combate, obligando a los jugadores a esconderse de diferentes amenazas, tomar decisiones bajo presión y enfrentarse a situaciones donde cada recurso puede resultar importante.

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La nueva entrega también cuenta con contenido adicional para quienes adquirieron la edición estándar mediante compra anticipada o preventa, incluyendo diferentes estilos para el CRTV, como Oxidado y Beach Edition, esta última exclusiva para PlayStation 5.

Por su parte, la Edición Deluxe incluye un artbook digital, soundtrack digital y un traje alternativo para Simon, además de contenido adicional de preventa y 48 horas de acceso anticipado.

Con Townfall, KONAMI apuesta por una nueva manera de experimentar el universo de SILENT HILL, utilizando la perspectiva en primera persona para acercar todavía más a los jugadores a sus escenarios, acertijos y amenazas.

