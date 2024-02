‘Cata’ Domínguez responde a abucheos de la afición de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sigue en buen momento y ligó su cuarta victoria de forma consecutiva, el tercer triunfo en casa, un estadio azul que vivió el regreso del jugador que tiene la marca de más partidos vistiendo la camiseta celeste, Julio César el Cata Domínguez que fue abucheado por la afición cementera.

Ante el recibimiento del público presente en el inmueble de la colonia Nochebuena, el ex jugador de la Máquina respondió dejando claro que él escribió un legado y respetó la opinión de los seguidores.

‘Cata’ Domínguez es consciente de su huella en Cruz Azul

“Yo no soy quien para decir eso, cada persona está en su derecho de decir lo que quiere, yo me enfoco en mi trabajo, trato de apoyar a mis compañeros, ser solidario en la cancha con ellos y pues no le doy más importancia a las cosas. Sé lo que hice aquí en Cruz Azul, sé lo que trabajé para estar durante tantos años y dejé historia, dejé un legado y eso nadie me lo va a quitar. Claro, son muchos años, es mi equipo desde niño, pero ahorita estoy enfocado en mi equipo Atlético San Luis, que estamos trabajando para mejorar esta semana”, mencionó el ‘Cata’.

Por otro lado Domínguez mencionó también la nostalgia que le trajo el jugar de nueva cuenta en el estadio Azul, la que fue su casa desde su debut en la Máquina.

“Es una nostalgia bonita, desafortunadamente con una derrota de mi equipo, pero vamos a seguir trabajando para revertir esto”, finalizó el jugador de Atlético de San Luis.

La Máquina de Cruz Azul marcha con 13 unidades, cuatro victorias, tres en casa, un empate y una derrota y en las próximas jornadas se medirá a Tigres, León, América y Chivas.

