¿Mal augurio para el superlíder? Cruz Azul eliminado en Cuartos de Final

Del miércoles 27 al domingo 1 de diciembre, se van a disputar los Cuartos de Final del Apertura 2024 y en la Noria empieza a existir una preocupación de lo que pueda pasar con el primer equipo.

La principal razón se debe porque este fin de semana, fueron eliminadas en Cuartos de Final, todas las categorías inferiores de Cruz Azul. La sub 15 cayó ante Chivas, la sub 17 ante Santos, la sub 19 ante León y la sub 23 fue eliminada en el último minuto del partido ante Juárez.

Tras haber hecho un buen torneo regular y obtener la clasificación en todas sus categorías a la fiesta grande, un sector de la afición empieza a preocuparse luego de que terminaron siendo eliminados en todas las categoría inferiores en los Cuartos de Final.

A pesar de la preocupación de un sector de la afición, otra parte pide mantener la calma y recordar lo que ha logrado hacer Martín Anselmi durante todo el torneo Apertura 2024, récord de puntos y el nivel que han mostrado los jugadores.

Por otra parte, Martín Anselmi contaría con plantel completo para el partido de ida de Cuartos de Final, a la espera de la evolución que vaya teniendo el ‘Toro’ Fernández en los siguientes días.

¿Qué equipo es el rival de Cruz Azul?

Aún no se define el equipo que va a ser el rival de Cruz Azul. El último lugar de los Cuartos de Final, lo ocupará el ganador del partido entre Xolos vs Atlas en el juego del Play In del próximo domingo 24 de noviembre del 2024.

