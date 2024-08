Así le fue a Cecilia Tamayo en los 200 metros planos hoy en París 2024

¡Al Repechaje! Cecilia Tamayo tendrá una nueva oportunidad en los 200 metros planos, luego de que no tuviera el tiempo y la carrera que hubiera esperado en su heat eliminatorio dentro de la prueba antes mencionada, tras quedar en el último lugar de su clasificatorio.

El primer sitio de su grupo fue para la estadounidense Thomas Gabrielle, una de las grandes favoritas para meterse a la gran final, además de pelear por las medallas. El segundo fue para Niesha Burgher, de Jamaica; mientras que la otra que logró su clasificación a las semifinales fue la suiza Mujinga Kambundji.

Las clasificadas a la semifinal de los 200 metros femenil en París 2024

El boleto a las semifinales, de forma directa, lo consiguieron las primeras tres de cada uno de los seis heats que tuvieron participación este domingo 4 de agosto, donde la ganadora de la medalla de oro en los 100 metros femenil, Julien Alfred lo logró sin problemas, junto la francesa Gemima Joseph; adempas de Thomas y la jamaiquina Burgher.

Lo que impacto a propios y extraños fue la ausencia, una vez más, Shericka Jackson, pues de acuerdo a una lesión, la de Jamaica no pudo estar. Previo a eso en los 100 metros se había anunciado que estaba concentrara en los 200m, y por esa razón no había decidido no participar en la primer prueba.

¿Cuándo es el repechaje para Cecilia Tamayo en los 200 metros en París 2024

Ahora, Tamayo tendrá una nueva oportunidad para meterse a las semifinales de los 200 metros. La entrenada por Carl Lewis, correrá nuevamente a las 4:50 AM (tiempo del centro de México).