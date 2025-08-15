Celebración se convirtió en pesadilla, cuando futbolista se arrojó al vació en su eufórico festejo

No cabe duda que el GOL en el futbol es el momento de mayor emoción y éxtasis, que en ocasiones se desborda a tal grado de perder la cordura, como le sucedió a un joven futbolista quien en su celebración, cayó al vacío ante la sorpresa y terror de los jugadores y aficionados.

Mierza Firjatullah, quedó grabado en video cuando logró marcar gol y salió disparado a festejar por atrás de la portería, luego brinco la publicidad ante la mirada de todo el estadio.

Te podría interesar: Este es el jugador más caro de la Liga MX

Pero en instante todo pasó de la emoción al horror, cuando brincó Mierza Firjatullah la zanja que continúa hacia la fosa, espacio que es diseñado para evitar la invasión de cancha.

Mierza Firjatullah o no conocía el diseño de esa zona del estadio o la emoción del gol le provocó olvidar esa parte y en su brincó se fue hacia abajo.

Los gritos no se hicieron esperar, pues parecía que ocurriría una noticia fatal, sin embargo la fosa no era tan profunda y al lanzarse logró acomodarse y evitar un impacto severo, inclusive pasaron instantes para reincorporarse.

Te podría interesar: 5 jugadores franceses que han militado en Liga MX

Su forma atlética y saber caer le salvaron la vida, porque de haber caído de cara o de espaldas, el golpe hubiera sido mortal y hubiera llenado de luto el futbol mundial.

¿Dónde sucedió el accidente del jugador que se lanzó al vacío?

La peligrosa celebración sucedió en un compromiso de Indonesia sub 17 ante Tayikistán sub 17, y el gol fue de Mierza Firjatullah, quien además porta el 10 y es de los grandes prospectos.

Esa imagen le ha dado la vuelta al mundo, es viral y hay quienes consideran que Mierza Firjatullah volvió a nacer.