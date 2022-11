Celta de Vigo arrepentido de prestar a Orbelín Pineda a Grecia

El Real Club Celta de Vigo es dueño de los derechos del extremo mexicano Orbelín Pineda, pero el nacido en Coyuca Guerrero se encuentra prestado en el AEK Atenas del futbol griego debido a la falta de minutos que tuvo en su primera temporada en el balompié del viejo continente con la escuadra gallega.

El préstamo en el que salió el “Maguito” rumbo a Grecia no incluye una opción de compra en caso de que Matías Almeyda, su actual entrenador presentará intención de quedárselo en el club ateniense por para más tiempo, esto debido a que dentro de la dirigencia del Celta de Vigo consideran a Pineda como un gran jugador que puede potenciar el rendimiento de su club en el futuro.

Tras el cambio de entrenador que sufrieron los celestes por el mal arranque de Eduardo Coudet en el banquillo, quien fue el principal responsable de la poca actividad que tuvo Orbelín a su llegada al futbol español, el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, se arrepiente de haberlo prestado al AEK Atenas.

“Ahora tiene contrato (préstamo con el AEK Atenas), si tú me dices como Celta te gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiera dejado ir, son situaciones totalmente diferentes, nosotros creemos mucho en Orbelín, creemos que tiene un potencial tremendo y seguimos apostando, nosotros no hemos tenido ni la más mínima duda de lo que puede dar, estamos seguros que lo va a dar con nosotros”, confesó respecto a un probable regreso del extremo mexicano en verano a LaLiga española.

Pineda si se adaptó al Celta, pero no al “Chacho” Coudet

El presidente del club también mencionó que Pineda no presentó problemas para adaptarse al club, tras dejar al Cruz Azul de la Liga BBVA MX para tener su primera experiencia en Europa, a diferencia de las dificultades que tuvo para acoplarse al estilo de juego con el que contaba el “Chacho” Coudet la pasada campaña.

“Orbelín fue una gran apuesta de todo el equipo, consideramos que era un jugador que tenía que ser bandera en nuestro equipo tenía que ser referencia, por motivos que muchos sabéis no cuajó con un sistema, no con un equipo”, comentó el presidente del club español en relación a lo que sufrió Pineda el primer semestre del año.

¿Cuándo podría regresar Orbelín Pineda al Celta de Vigo?

En verano Orbelín termina su préstamo con la escuadra griega y tendrá que regresar al Celta de Vigo, donde tendrán que tomar una decisión sobre el futuro del seleccionado azteca, si deciden que se quede y darle otra oportunidad o en su defecto que vuelva a salir de la institución en busca de minutos y regularidad.

