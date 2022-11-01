Este día revelan la lista de la Selección Mexicana para Qatar 2022

A 20 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana partió rumbo a Girona, España, para preparar sus últimos dos encuentros de cara a la justa del próximo mes de noviembre.

La primera prueba será ante Irak, el próximo día 9, del onceavo mes del año, duelo en el que solo podrá contar con los jugadores de la Liga BBVA MX, pues los que militan en el Viejo Continente, reportarán días después.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

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La segunda cita, previa a la Copa del Mundo, será el 16 de noviembre, el rival, Suecia, conjunto que enfrentó México en Rusia 2018, y que venció a los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio, por pizarra de 3-0, en la última fecha de dicho certamen. Este año, los vikingos no podrán asistir, pues quedaron eliminados en el repechaje rumbo a Qatar 2022.

Este día se revelará la lista final de la Selección Mexicana

Azteca Deportes pudo saber que la lista final será entregada a la FIFA la noche del lunes 14 de noviembre, pero será revelada al público hasta un día después; por lo que el encuentro frente a los suecos, ya será con los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

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México viajó a España con una prelista de 31 seleccionados

La semana pasada, Gerardo Martino citó a los medios de comunicación para dar a conocer una pre-lista de 31 futbolistas que estarán en España los próximos días. Por lo que quedarán fuera cinco de ellos.

Porteros

- Guillermo Ochoa

- Rodolfo Cota

- Alfredo Talavera

Defensas

- Kevin Álvarez

- Néstor Araujo

- Héctor Moreno

- César Montes

- Johan Vásquez

- Jesús Gallardo

- Gerardo Arteaga

- Jesús Angulo

- Jorge Sánchez

Mediocampistas

- Luis Chávez

- Héctor Herrera

- Andrés Guardado

- Carlos Rodríguez

- Edson Álvarez

- Erick Gutiérrez

- Luis Romo

- Erick Sánchez

- Roberto Alvarado

Delanteros

- Uriel Antuna

- Diego Lainez

- Hirving Lozano

- Jesús Manuel Corona

- Orbelín Pineda

- Raúl Jiménez

- Henry Martín

- Alexis Vega

- Santiago Giménez

- Rogelio Funes Mori