Celta vs Betis; la hora para VER en VIVO a Álvaro Fidalgo en la Jornada 10 de LaLiga

Este fin de semana se llevará a cabo un duelo entre dos instituciones que forman parte de la primera división de España y que, sin duda, buscarán puestos europeos a lo largo de la campaña, por lo que vale conocer más sobre el Celta vs Betis y la posible participación de Álvaro Fidalgo.

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Álvaro Fidalgo es uno de los pocos jugadores mexicanos que forman parte del futbol del viejo continente que tiene cierta regularidad en el terreno de juego, por lo que se espera que el mediocampista tenga la oportunidad de sumar nuevos minutos en la visita del Betis al Celta.

¿Cómo llega el Betis de Álvaro Fidalgo para este juego contra Celta?

El Real Betis Balompié sumó su segunda derrota de la temporada 2026 - 2027 el fin de semana pasado luego de perder como local frente al Barcelona por 5-2, en un compromiso en donde Álvaro Fidalgo entró en la parte complementaria, más precisamente al minuto 70.

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A pesar de ello, es importante mencionar que el Real Betis se mantiene en el cuarto lugar de la tabla general en España al registrar un total de 19 unidades producto de seis victorias, un empate, dos derrotas, 16 goles a favor y 14 en contra, con una diferencia de goles de +2.

Con este contexto, el Betis parte como favorito para vencer al Celta en calidad de visitante y pelear por los primeros puestos de la clasificación general o, bien, por aquellos lugares que dan el pase a la UEFA Champions League, lo cual sugiere un premio económico para el club bético.

¿Cuándo y dónde será el juego entre Celta y Betis?

Será este domingo 25 de octubre cuando se lleve a cabo el duelo correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga 2026 - 2027, en donde el Celta de Vigo abrirá sus puertas para medirse al Real Betis en punto de las 9:15 de la mañana, compromiso que podrás ver a través de Sky Sports.