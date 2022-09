Ceremonia de pesaje EN VIVO Andy Ruiz vs Luis Ortiz

De cara a su combate de este domingo en Los Angeles, los peleadores Andy Ruiz y Luis Ortiz se encontrarán en la ceremonia de pesaje de este sábado, evento que podrás seguir EN VIVO con los detalles. Además, en el mismo pesaje subirá el Pitbull Cruz para dar el peso ligero al igual que Eduardo Ramírez.

Ambos choques los podrás ver este domingo EN VIVO y GRATIS únicamente a través de aztecadeporte.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team, desde las 9:50 PM.

Para Andy Ruiz, será su primera pelea desde que venció en mayo del 2021 a Chris Arreola. Ahora renovado, enfocado, con un campamento a sus espaldas que lo hace lucir poderoso, Andy Ruiz se alista para encarar este pleito y volver a los primeros sitios buscando una chance de título mundial.

La declaraciones más importantes de Andy Ruiz

“Me siento bien, y estoy extremadamente motivado por esta pelea. La primera ocasión que vi a Ortíz pelear en persona, mi padre me dijo que yo lo enfrentaría a él algún día. Ese día ha llegado”, mencionó Ruiz en la previa.

El ‘Destroyer’ recordó que “los dos soñamos con lo mismo. (Ortíz) quiere hacer historia, pero yo seré el que terminará con el brazo en alza y la victoria en mi poder”.

Alegó que lo que muestre en la Cryptocom Arena, será “un gran mensaje no solo para la gente, sino que también demostrarme a mí mismo que yo puedo volver a contar con la oportunidad de ser campeón después de que perder esos títulos me rompió el corazón. No quiero perder esa chance y aprovecharé ésta al máximo dando lo mejor de mí”.

Las declaraciones más importantes de Luis Ortiz

“Mi objetivo es destruir a mi oponente y ganar esta pelea de forma convincente. O él me noquea a mí, o yo lo noqueo a él. El nocaut del boxeo es lo más lindo del deporte, y esta pelea será emocionante. Uno de los dos besará la lona, y yo me encargaré de que sea Andy el que lo haga”, indicó Luis Ortiz.

Explicó que boxear es su vida y es como se ganaba el pan, cuando era un niño: “Yo solo sé boxear. Lo hago desde que era un niño en Cuba y tenía que pelear por el dinero de mi almuerzo. Estoy listo ya que esto es todo lo que conozco”

En la misma velada, el Pitbull Cruz se medirá ante Eduardo Ramírez en choque de pesos ligeros que promete emociones al mayoreo.