¡Aclaró su futuro! Chino Huerta habló de su posible salida a Europa

El futuro de César El Chino Huerta a Europa aún no se define. Mientras sigue activo el mercado de fichajes, Pumas no sabe si podrá mantener al jugador mexicano en el equipo para el Apertura 2024, o si recibirá una oferta para que Huerta se vaya el Viejo Continente.

Te puede interesar: ¿Próximo bombazo? El guiño de Bruno Fernandes al América

¡Gol de Marcelo Flores! Tigres 1-0 América | Jornada 3, Apertura 2024

El Chino Huerta enfocado en Pumas

Mientras todo se define, el Chino Huerta sorprendió a todo Pumas con sus declaraciones, en donde reveló más sobre su futuro y sus planes sobre Europa, asegurando que está enfocado en el equipo universitario.

“El equipo está muy unido y fuerte, va a haber mucha competencia, ahorita lo acaban de ver con los refuerzos que llegaron y con mis compañeros que ya estaban en el torneo pasado. La verdad es un gran grupo y vamos a pelear grandes cosas y en lo personal yo estoy enfocado 100% en Pumas”.

Chino Huerta muestra su agradecimiento a Pumas

César El Chino Huerta habló sobre como se identifica como jugador de Pumas, y explicó el gesto que hizo después del gol que marcó en el empate ante Santos Laguna.

El jugador mexicano besó el escudo de Pumas en el festejo de su gol y reveló que pese a estar en varios clubes, es con el equipo universitario con el que se siente más identificado.

“He pasado por varios clubes y en Pumas me siento identificado, y fue un gesto que me nació. Siempre la afición me da sus muestras de cariño y es un buen gesto besar el escudo. Nunca había besado una playera y es porque me siento identificado con el club y sus valores”.

Te puede interesar: ¿Dardo al América? La razón por la que Quiñones “no dudó” en irse a Arabia