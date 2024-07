El emotivo mensaje del Chino Huerta a Jaime Lozano

Jaime Lozano dejó de ser director técnico de la Selección Mexicana, pero los jugadores a los que dirigió por un año no lo olvidan. Ese fue el caso de César El Chino Huerta, quien dedicó un emotivo mensaje al ahora exestratega del cuadro azteca.

El Chino Huerta aseguró que solo tiene palabras de agradecimiento con Jaime Lozano, ya que le dio la oportunidad de representar a México en la Copa América 2024, pese a los resultados en donde quedaron eliminados en Fase de Grupos.

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa América 2024, tras sumar una victoria ante Jamaica, una derrota ante Venezuela y un empate frente a Ecuador, sumando solo 4 puntos que los dejó en el tercer lugar, fuera de la clasificación a Cuartos de Final. Jimmy fue destituido, por lo que no pudo completar el ciclo mundialista rumbo al 2026.

El mensaje del Chino Huerta a Jaime Lozano

Pero esto no evitó que el Chino Huerta le dedicara su agradecimiento y a su cuerpo técnico por haberle dado sus primeros minutos como jugador de la Selección Mexicana.

“Con Jimmy y su cuerpo técnico no tengo nada más que decir más que agradecerles. Me dieron la oportunidad de mi vida, me regalaron lo más bonito que se le puede dar a un futbolista que es ponerte la playera de la Selección, y esa es una oportunidad que muy pocos tenemos la posibilidad y le deseo éxito en sus futuros proyectos”, aseguró el jugador de Pumas.

Los números del Chino Huerta con Jaime Lozano

El Chino Huerta debutó en el cuadro azteca gracias a Lozano, en donde jugó 10 partido. Siete encuentros fueron amistoso, uno en Nations League, dos en la Copa América 2024, acumulando un total de 437 minutos con un gol y una asistencia.

