¡Sensible baja! El futbolista de la Selección Mexicana que no podrá jugar vs Canadá en Nations League

La Selección Mexicana tendrá una sensible baja en el plantel para el juego ante Canadá de la Final Four de la Nations League , una noticia que ya se conocía desde hace tiempo y que seguro Javier Aguirre tiene un plan en su esquema de juego pues no podrá contar con César Montes.

¿Qué sienten nuestros seleccionados previo a disputar las Semis de la Liga de Naciones de la #Concacaf? 🎙️ Esto respondieron, #ABotePronto. ⚽️@UnVasoDeLALA #PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/2JM4IVyvXM — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 18, 2025

¿Por que no podrá jugar César Montes vs Canadá?

Javier Aguirre, le podrá dar minutos a otro defensor central pues no podrá contar con César Montes. El motivo por el cual Montes no estará disponible para el encuentro contra Canadá es la acumulación de tarjetas amarillas durante la presente edición de la Nations League.

El defensor mexicano recibió dos tarjetas amarillas en los encuentros de los Cuartos de Final contra la selección de Honduras. La primera tarjeta amarilla la recibió en el partido de ida al minuto 73, mientras que la segunda se produjo en el encuentro de vuelta apenas al minuto 21.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, específicamente el artículo 23.12.4, dos amonestaciones recibidas en diferentes partidos conllevan una suspensión automática para el siguiente juego.

¿Quién será el reemplazo de César Montes?

Bajo la dirección de Javier Aguirre, Montes se ha consolidado como un jugador clave y un titular recurrente en el once inicial por su experiencia y liderazgo en la zaga central. Con su baja, Aguirre deberá buscar alternativas y los candidatos más probables para ocupar su lugar se encuentran Ramón Juárez e Israel Reyes, ambos futbolistas del Club América y defensores centrales.

Aunque, otra posibilidad que podría considerar Aguirre es la de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul. El entrenador detalló en conferencia de prensa que será titular contra Canadá , aunque no especificó la posición que jugará pero Lira se ha caracterizado por ser un futbolista que sabe jugar en la zona baja, ha demostrado su velocidad y ser un tiempista para las barridas.

¡La pregunta INEVITABLE!



Javier Aguirre adelanta 3 jugadores que serán titulares en el Canadá vs México 🇨🇦🆚🇲🇽#NationsLeague pic.twitter.com/GJVovBa95y — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 18, 2025

¿Fecha y hora del México vs Canadá ?

El crucial partido de semifinales de la Nations League entre México vs Canadá se llevará a cabo el jueves 20 de marzo de 2025 . El encuentro está programado para iniciar a las 20:30 horas del centro de México. El escenario de este importante compromiso será el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California . La otra semifinal enfrentará a las selecciones de Estados Unidos vs Panamá , cuyo resultado definirá al segundo finalista del torneo.