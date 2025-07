¿Chivas, Tigres o Rayados? César Montes aclara dónde jugará en la temporada 2025-2026

César Montes es uno de los jugadores más destacados actualmente en el futbol mexicano. Seleccionado Nacional que se encuentra jugando en el Lokomotiv de Moscú. Cada que termina una temporada en Europa, empiezan a llover los rumores de un posible regreso del defensor central al futbol mexicano y son varios los equipos los que estarían interesados en poder ficharlo.

A sus 28 años y con 1.94 de estatura, equipos como: Tigres, Chivas, Rayados, América o Cruz Azul buscarían tener a un joven con esa experiencia y calidad en su equipo.

Con los fichajes de verano, nuevamente han salido los rumores en diferentes medios del regreso de César a la Liga BBVA MX. Este sábado 5 de julio del 2025, en conferencia de prensa previo a la final de la Copa Oro 2025 entre México vs Estados Unidos, terminó con los rumores y dejo claro su futuro.

César Montes confieza dónde seguirá jugando

César detallló que la prensa siempre lo queire regresar al futbol mexciano pero es algo que no va a pasar pronto. El defensor explicó que se encuentra contento en Rusia, compitiendo de buena forma y creciendo en una liga distinta. Agregó que nunca le va a cerrar las puertas a poder regresar al fubtol mexicano pues es su casa pero por ahora se encuentra contento en Europa y no piensa en regresar.

“Cada mercado me quieren regresar, ¿no? Y pensar que regreso, pero no, estoy contento, llevo 1 año ahí; estoy compitiendo bien. Creciendo en una liga distinta, con un idioma distinto, que es difícil, pero no, estoy contento. A ver, nunca cerramos las puertas. Como mexicano, sabemos que siempre tenemos casa en México, pero por ahora estoy contento, no pienso en eso”.

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, César podría permanecer minimo dos años más en el futbol europeo pues en caso de tener una buena participación en el Mundial, podría despertar el interes de otros clubes y alargar su estancia en el viejo continente.