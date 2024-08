El mensaje de César Montes sobre su futuro a unos días del inicio de la temporada en España

Este fin de semana arranca la actividad de la Segunda División de España en dónde el mexicano César Montes buscarán conseguir el ascenso directo con el Almería.

El defensa mexicano ha dejado claro que su intención es quedarse con el equipo para conseguir lo antes posible el retorno a la liga española, a pesar de de los rumores que han surgido sobre un posible arribo al Inter de Miami de Lionel Messi.

César Montes quiere quedarse en Almería

El mexicano concedió una entrevista para el diario La Voz de Almería en donde señaló que no tiene interés de abandonar la plantilla, especialmente considerando la comodidad de su familia, y que su interés está centrado en responder en las peticiones que le solicite el director técnico del equipo.

“Soy jugador del Almería. Quedan dos semanas de mercado y he trabajado muy bien con el míster. Él me contempla como uno más de la plantilla. A mí me encantaría quedarme. Mi familia está cómoda, mis niños están disfrutando al máximo de la ciudad”, señaló Montes en entrevista para el rotativo.

El Cachorro Montes ha tenido la oportunidad de completar la pretemporada con el equipo, una situación que no se había dado anteriormente ya que en el pasado llegó al club en septiembre cuando el campeonato ya había arrancado.

“Mucha espera, mucho trabajo detrás para que llegue el momento de una nueva temporada. Pocas veces he podido hacer una pretemporada completa como con el Almería y me siento perfecto físicamente”, señaló.

Una historia diferente a la de Español

César Montes llegó a España de la mano del Español de Barcelona, pero luego de 6 meses descendió con el equipo y se negó a permanecer en la Segunda División presionando su salida con rumbo al Almería.

Con el equipo Indálico vive una situación similar al perder la categoría luego de un año en Primera; sin embargo, en esta ocasión el mexicano aseguró que está comprometido al máximo con el club y que no está dispuesto a repetir la historia le vivió con los Periquitos.

“Estoy comprometido con la institución. Pasaron muchas situaciones con el Espanyol que no vienen al caso ahora, pero no es que yo no quisiera jugar en Segunda. Ahora estoy aquí, en el Almería, lamentablemente nos tocó descender y ahora lo afrontamos como se debe, con ilusión”.

