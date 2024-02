César Montes salió por lesión en derrota del Almería

Mal y de malas para César Montes y un Almería que simplemente no encuentra la fórmula en LaLiga. El defensa mexicano volvió a resentirse y tuvo que abandonar prematuramente el césped de Mestalla cuando su equipo ya tenía dos en contra. Aunque los visitantes pelearon hasta el final en busca de los puntos, un Valencia que está en buen momento se llevó el partido y hundió todavía más a los coleros del futbol ibérico.

Vale la pena recordar que el zaguero central no pudo participar en el juego que los andaluces disputaron en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Aquella tarde estuvo manchada por la polémica, pues a los merengues les marcaron un penal que en primera instancia parecía falta de los blancos y más adelante vino un gol de Vinícius en donde el brasileño pareció rematar con el brazo. El Almería comandaba dicho cotejo yendo hacia los vestidores por 0-2.

“He tenido problemas en la rodilla que han ido a más y por eso me han cambiado”, mencionó ‘El Cachorro’ tras el compromiso. El otrora jugador del Monterrey salió en lugar de Iddrisu Baba a los 34 minutos de acción. La campaña para el azteca ha sido sumamente frustrante en los personal y lo colectivo. Apenas el año pasado descendió con el Espanyol y luce prácticamente imposible que pueda evitar la misma suerte en 2024.

Ante el resultado, el técnico Gaizka Garitano no se guardó nada en las críticas contra su equipo. “En las áreas no somos un buen equipo. Las áreas son las que marcan en Primera División y en la nuestra no somos un equipo de Primera División”. sentenció el estratega tras una nueva caída en la competición local.

César Montes manda mensaje a la afición del Almería

A pesar de los resultados negativos con el Almería, César Montes se mantiene positivo y mandó un mensaje de ánimo a los seguidores del cuadro colero en España. “En la segunda parte el equipo se vio muy bien y hay que seguir. Dar las gracias a la afición, todos los que estamos aquí nos vamos a dejar todo para conseguir esa primera victoria. Sacaremos algo positivo de esta derrota seguro”, dijo.

