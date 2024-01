César Montes no jugará contra el Real Madrid

El defensa mexicano César Montes no estará presente este domingo 21 de enero cuando el Almería visite la casa blanca para medirse al Real Madrid en la Jornada 21 de LaLiga. Desafortunadamente, el ex del Monterrey sufrió una lesión la semana pasado cuando empataron sin goles contra el Girona y no ha logrado recuperarse a tiempo. Los merengues jugarán en el campeonato local luego de llevarse la Supercopa de España en Arabia Saudita frente al Barcelona y ser eliminados por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El Almería todavía no conoce la victoria en el presente ciclo y será sumamente complicado contra uno de los máximos candidatos a llevarse el trofeo, además, visitar el Santiago Bernabéu siempre le impone a los rivales. De cualquier manera, los coleros del campeonato ibérico lograron sacarle un punto al sorpresivo Girona hace algunos días y todavía sueñan con permanecer en el máximo circuito español, hasta el momento tienen únicamente seis unidades, cinco por detrás de las 11 del Granada en el decimonoveno escalón.

“César es baja para este partido. El otro día se lesionó y no parece que sea grave, pero no se ha entrenado ni un día durante la semana y no está bien”, dijo Gaizka Garitano, técnico del conjunto andaluz. El ‘Cachorro’ sufrió un golpe en la rodilla del que no ha podido sanar a tiempo para disputar uno de los encuentros más significativos de la campaña. El año pasado hizo un buen papel en la casa del Madrid, cuando todavía defendía los colores del Espanyol.

El zaguero ha disputado los 90 minutos en la mayor parte de los cotejos este torneo y será difícil para el Almería remplazarlo en la zona baja, justo cuando más requieren de zagueros capaces para enfrentar el poderío de Vinícius y compañía. La visita requerirá de un enorme juego si desea sacar puntos este fin de semana.

Betis rendirá homenaje a Andrés Guardado

Andrés Guardado dejará al Betis de España para unirse a las filas del León. El Benito Villamarín honrará al futbolista internacional con más partidos en la historia del club verdiblanco, esto cuando reciban al Barcelona el domingo.

