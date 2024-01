‘Chicote’ Calderón revela lo que siente por las Chivas

Desde que Cristian ‘Chicote’ Calderón se sumó a las filas del América –en uno de los fichajes más polémicos de la última época-, su semblante ha proyectado felicidad. Después de algunos meses turbulentos con las Chivas, el lateral izquierdo de 26 años de edad encontró en Coapa la ventana para recuperar sensaciones.

“Desde que llegué acá, sentí un cambio, algo diferente, más en mi vida que en otra cosa. Para mí, es algo importante estar en esta institución, yo quería un cambio así para mi familia, era lo que yo buscaba, decidí venir y hoy veo la felicidad de mi esposa, de mis hijos que están conmigo. Es importante ver esa tranquilidad en ellos; que sean felices es lo que buscaba yo y, ya que llego acá, la felicidad de estar aquí también es para mí, algo que no podría explicar”, dijo.

Te puede interesar: ‘Chicote’ Calderón confiesa que espera que América lo lleve a Selección

Los pronósticos de Chivágoras | Jornada 2, Clausura 2024

¿'Chicote’ Calderón le guarda rencor a Chivas?

En entrevista con Azteca Deportes, el zaguero reveló cuál es el sentimiento que tiene por el Guadalajara, institución con la que pasó más de tres años y cuyo final estuvo lejos de ser idílico.

“No, (no tengo) resentimiento hacia la otra institución, hacia Chivas; más bien, respeto y agradecimiento por la oportunidad que me dieron, es lo que tengo hacia ellos, pero hoy me toca de este lado, para mí, es una oportunidad de oro, una que yo buscaba y es momento de crecer”, expuso.

Recientemente, Calderón aseguró que ‘el América es lo más grande que hay’, declaración que caló profundo en el pueblo rojiblanco. Ante nuestro micrófono, matizó sus palabras y emitió una breve explicación.

“Para algunos, puede ser más grande otra institución que ésta. Lo dije porque me nació, porque me ha tocado vivir lo de los dos lados. Hoy yo me siento así, pero creo que poco a poco se irán dando las cosas y hablaré más, tengo muchas cosas guardadas que prefiero sacar cuando saqué la mejor versión de mí acá en América”, señaló.

¿Hubo una oferta de Europa?

El elemento surgido de la cantera del Atlas aprovechó la oportunidad para desmentir que haya elegido al conjunto azulcrema por encima de un club de Europa y contó cómo fue su primer acercamiento con la directiva que encabezan Santiago Baños y Héctor González Iñárritu.

“Dicen que rechacé una oferta de Turquía, pero la verdad es muy falso eso. A mí, me habla mi representante y me dice que tenemos la oportunidad de venir acá y yo, la verdad, no lo pensé. No la pensé y le dije: “Sí quiero”, me dijo: “va a ser una bomba”, le dije “no pasa nada, quiero algo nuevo, quiero un reto grande, quiero algo importante en mi vida y me sirve para crecer como persona y futbolista’”, relató.

Sucedió y, de inmediato, trascendió que profesaba el americanismo desde pequeño, algo que no niega y, de hecho, recuerda cuál fue la escuadra emplumada que lo enamoró de sus colores.

“Veía yo los partidos del América desde que estaba chico, recuerdo bien cuando estaba (Salvador) Cabañas, el ‘Rolfi’ Montenegro, Jean Beausejour, había muchos jugadores y yo seguía mucho al América desde hace un chingo. A mí, me gusta mucho el futbol, veía mucho futbol y veía mucho los partidos del América”, concluyó.

Te puede interesar: ‘Chicote’ Calderón sueña con ganarlo todo en el Club América