OFICIAL: César Montes confirma si entrará o no a la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

El futuro de César Montes no estaba del todo claro. A lo largo del primer semestre del año, distintos clubes de la Liga BBVA MX intentaron convencer al defensor central de dejar Europa y regresar al futbol mexicano. Ciertas versiones indicaban que volvería tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero fue el propio jugador quien confirmó su futuro.

En una reciente entrevista, el zaguero del Lokomotiv de Moscú reveló que equipos fuertes de la Liga BBVA MX intentaron su fichaje, situación que el propio Montes calificó como “muy tentadora” tanto para él como su familia. Sin embargo, el jugador decidió priorizar su crecimiento en el futbol europeo y mantenerse en Rusia. Todo parece indicar que continuará jugando en el Viejo Continente tras la Copa del Mundo.

César Montes confirma su continuidad en Europa

En una charla para Claro Sports, el defensor del combinado azteca reveló que importantes equipos del futbol mexicano lo buscaron recientemente:

“Tuve diferentes ofertas, muy tentadoras para mí y para mi familia para poder regresar a México y mira, estamos acá siguiendo la aventura, sacrificando muchas cosas y seguir creciendo. Los equipos que me han llamado este par de años de México son equipos grandes, equipos que invierten y que siempre están peleando por títulos, era muy tentador para mí”, compartió Montes.

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Si bien es cierto que el nombre de los equipos que intentaron el fichaje de Montes no fueron revelados, distintos reportes indican que clubes como el América, Cruz Azul e incluso el propio Rayados de Monterrey, club donde se formó, habrían mostrado interés por ficharlo. A pesar de haber calificado como interesante dichas propuestas, el defensor priorizó su carrera en el continente europeo.

El contrato de César Montes en Rusia

El zaguero central lleva tres años jugando en Europa, desde que le tocó salir de Monterrey en el año 2023 tras ser fichado por el RCD Espanyol. Actualmente, atraviesa un gran momento en el futbol ruso y se perfila para ser titular con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Su contrato indica que Montes seguirá varios años más en Europa.

Según la información que comparte el sitio Transfermarkt, el ‘Cachorro’ mantiene contrato con el Lokomotiv hasta el 30 de junio de 2029. Esto quiere decir que su vínculo con los rusos terminará en los próximos tres años. Su valor de mercado asciende hasta los 7 millones de euros, cifra que puede actuar como piso para que cualquier club de la Liga BBVA MX intente negociar su traspaso.

