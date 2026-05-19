Selección Mexicana anuncia ‘FICHAJE EUROPEO’ que se integra a los trabajos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El defensa mexicano César Montes es ino de los refuerzos europeos que se integrarán con antelación a los trabajos de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El zaguero del Lokomotiv reportará este mismo martes para ser parte de ese grupo con miras al Mundial, pero previamente a los amistosos de preparación.

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César Montes, de 29 años de edad, es uno de los defensas que parece están seguros en la lista de Javier Aguirre que se estaría presentando el 1 de junio. Su experiencia en el futbol europeo, su salida como central y su altura son recursos que el cuadro azteca considera en la zona baja.

Para Montes y la Selección es una buena noticia conocer que tendrá un periodo importante de trabajo, justo cuando la Liga en Rusia tiene muchas pausas y apenas hace semanas se reanudó por cuestiones de clima su temporada.

César Montes desde ahora tendría 23 días para entrar en ritmo y para ello tiene también el partido del viernes 22 de mayo ante Ghana, además de los choques ante Australia del 30 de mayo y ante Serbia del 4 de junio, partido en el cual el planteamiento, propuesta y alineación deben ser los más próximoa a lo que mostrartá en el Mundial que comienza el 11 de junio en contra de Sudáfrica.

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Luis Chávez también se suma a la Selección Mexicana

Junto a César Montes y también procedente de Rusia, pero del Dynamo de Moscú, llega Luis Chávez, mediocampista zurdo con técnica y ubicación como pocos jugadores mexicanos tienen. Chávez en su caso viene progresando de una peligrosa lesión y al no haber una lista definitiva, parece que su trabajo en estos días es para tomar todo el ritmo posible y ganarse la confianza para ser llamado a la Selección, que en esa zona ahora mismo tiene competencia con otros futbolistas que sí están en ritmo.

La Selección Nacional de México informa 📰 pic.twitter.com/iMu8RfivLG — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 19, 2026

César Montes, en la mira de América y Cruz Azul

Durante semanas se ha reportado que por César Montes, lo están buscando América y Cruz Azul, equipos que tendrían especial atención en su nivel y momento, para poder firmarlo y sumarlo el Apertura 2026 como un refuerzo de lujo.

Parece que el Ame es el que más urgencia tiene por un central, por lo que será una lucha interesante.