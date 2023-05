‘Chaco’, maestro e inspiración de Santiago Giménez

Santiago Giménez acaba de convertirse en campeón de la Eredivisie en apenas su primera temporada con el Feyenoord, en la que lleva 30 partidos disputados con 15 goles y tres asistencias.

Y para que ‘Santi’ hoy esté en la cima del futbol neerlandés en parte es gracias a que ha tenido la guía de quien es su maestro.

Se trata de su papá Christian ‘El Chaco’ Giménez, quien fue futbolista durante 20 años con 4 títulos de liga tres en Argentina y uno más en México.

El ex jugador trata de ser un apoyo para su hijo mostrándole el camino, pero solo siendo una guía.

“Yo lo identifico como un buen chico, un chico muy centrado, quiero que tenga el hambre que tiene y eso lo va a llevar a dar los siguientes pasos, pero tiene los objetivos muy claros, eso no me preocupa en lo más mínimo, no me preocupa que se equivoque, me preocupa o me ocupa que sea feliz y no pierda esa esencia, esa hambre de querer progresar, de querer triunfar”, dijo ‘El Chaco’ en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Christian Giménez busca no meterse en las decisiones de Santiago

No obstante, Christian Giménez busca no meterse de más en la carrera de su hijo, ya que a pesar de su corta edad ya tiene un importante recorrido.

“Muchas veces comentemos el error de decir esto que le pasó es porque a mí me pasó, no, al final es una nueva historia, otra vida, otra mentalidad, otra historia, otro futbol diferente, hay que dejarlo, ojo siempre al tanto de cosas que pueden suceder ya que puede pasar”, señaló.

Aunque el ‘Chaco’ aprovecha toda su experiencia para transmitirle algo a Santiago y que pueda llevar a más logros como ya lo hizo con Cruz Azul y ahora con el Feyenoord.

“El consejo de ver y decirle qué te pasó acá, el decirle compórtate, te faltó esto, pero lo que sí te digo es que trato de no cargarlo tanto, de que él sea él, pero cuando pasa algo estoy, somos muy de familia, pero trato de no cargarlo con tantas cosas”, añadió.

El camino de ‘Santi’ apenas comienza y su papá estará ahí para lo que necesite, tanto como familia y como maestro.