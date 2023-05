César Montes define su futuro con el Espanyol de Barcelona

El defensa mexicano César Montes habla sobre su futuro con el equipo Espanyol de Barcelona luego que la escuadra catalana está muy cerca del descenso en LaLiga española.

Los periquitos se encuentran en este momento en el puesto 19 de la tabla con 31 unidades faltando cuatro encuentros por disputar. El Espanyol se ubica cuatro puntos debajo del Valladolid que está en el lugar 17.

Pase lo que pase, el ‘Cachorro’ señala que se quedará en el equipo donde debutó en el futbol europeo, aunque existan propuestas de otros clubes.

“Sí, sí. Me veo con el Espanyol, represento al Espanyol y pertenezco a él” declaró el defensa en entrevista para el portal AS.com.

César Montes asegura que llegó al futbol español en el momento indicado.

“Llegué en el momento justo. Se notó en los primeros partidos que la adaptación fue rápida, la gente se sorprendió. Cuesta siempre cuando viene un mexicano, pero en mi caso llegué preparado para ello”

La recomendación de Héctor Moreno a César Montes sobre el Espanyol

El exdefensa de los Rayados de Monterrey declaró que Héctor Moreno le recomendó al Espanyol, equipo donde jugó el excanterano de Pumas desde 2011 al 2015.

“Es cien por cien lo que me dijo. Me comentó que mejoraría mucho a nivel futbolístico y personal, que me acercaría a mí mejor versión y lo estoy viviendo. Él me habló de todo lo que representa este club y es una de las personas clave que me hizo fichar por el Espanyol”

Montes también habló sobre un acercamiento con Rafael Márquez, actual entrenador del Barcelona B.

“Es un referente no solo por su carrera en Europa, también a nivel de selección. Es como Héctor Moreno para mí, cada uno con sus carreras. Me envió un mensaje cuando llegué a la ciudad, se lo agradezco. Aún no he tenido la oportunidad de hablar con él, porque no hemos parado de entrenar y jugar. Es uno de mis referentes y creo que le está yendo muy bien”.

César Montes, titular indiscutible con el Espanyol, definirá su pertenencia para la próxima temporada en LaLiga española en los encuentros ante Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Valencia y Almería.