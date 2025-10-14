Isaac del Toro ya es el TERCER MEJOR CICLISTA del mundo; ¿quiénes lo superan?

Lo hecho por Isaac del Toro en este 2025 no deja de sorprender. Y es que el deportista mexicano pasó de ser apenas reconocido a convertirse, actualmente, en el tercer mejor ciclista del mundo de acuerdo con la última actualización otorgada por la Unión Ciclista Internacional, también conocida como UCI.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Vale mencionar que Isaac del Toro ha tenido uno de los mejores años en la historia de cualquier deportista mexicano, pues con apenas 21 años de edad ya se codea entre los mejores al grado de formar parte de los tres máximos exponentes del ciclismo actual. ¿Quiénes lo superan en este listado?

¿Quiénes superan a Isaac del Toro, el tercer mejor ciclista del mundo?

El nacido en Ensenada Baja California no solo está posicionado como el tercer mejor ciclista a nivel mundial de la actualidad, sino que también es el más joven dentro de los primeros 25 lugares y, por si fuera poco, es el único latino dentro del top 10. Sin embargo, hay dos atletas más que lo superan.

La lista del UCI coloca a su compañero de equipo, Tadej Pogacar, como el mejor ciclista del mundo, un apartado que ha tenido desde hace varios meses. En el segundo puesto aparece el danés Jonas Vingegaard, mientras que en el tercer sitio se ubica un Isaac del Toro que ha sorprendido a propios y extraños gracias a su maravilloso 2025.

Y es que, de acuerdo con una actualización publicada por el portal ProCyclingStats, el primer lugar, que también pertenece a UAE Team Emirates, acumula un total de 11 mil 680 puntos. El segundo lugar, Jonas Vingegaard, tiene cinco mil 944.1 puntos, mientras que el nacido en Ensenada ostenta el tercer puesto con cinco mil 314 unidades.

¿En qué lugar del ranking UCI comenzó Isaac del Toro el 2025?

Una de las razones por las cuales se alaba tanto el año de Isaac del Toro es que, al inicio del 2025, el ranking de la UCI lo colocaba en el puesto 57 de entre los mejores ciclistas del mundo, lo que significa que el mexicano ha avanzado 54 posiciones en los últimos 10 meses, lo cual habla de su evolución en este periodo de tiempo.