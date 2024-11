¿Cuándo se juegan los partidos de la Jornada 5 en la Champions League?

La Champions League se ha puesto al rojo vivo con otra gran semana de partidos que dejaron un sinnúmero de emociones en el futbol del Viejo Continente. Como ya es costumbre, los resultados sorpresivos estuvieron a la orden del día y por ello figuran en la parte alta de la tabla conjuntos que pasaron de ser esperanza a realidad, mientras hay otros que históricamente han figurado a nivel internacional y simplemente no encuentran el ritmo.

El Real Madrid cayó en casa contra un intratable Milan que no quitó el pie del acelerador en ningún momento, caso similar con el Liverpool, que en casa goleó al Bayer Leverkusen. Por si fuera poco, el Manchester City cayó de manera estrepitosa en su visita a Portugal para medirse Sporting Lisboa.

La cima de la tabla es comandada por el cuadro de Arne Slot, el único que ha ganado todos sus partidos hasta el momento y que solo ha recibido un gol. Por si fuera poco, ya se sobrepusieron a pesos pesados del futbol mundial, primero vencieron al Milan y después se encargaron de los muchachos de Xabi Alonso con un 4-0 que no dejó espacio a dudas.

Entre los ocho primeros de la tabla después de cuatro jornadas están clubes tan dispares como el Barcelona y el Brest de Francia, lo que sirve como evidencia de que el nuevo formato ha creado una competencia más pareja.

Por increíble que parezca, el Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG y Bayern Múnich, se mantienen alejados de la cima de la tabla, aunque todavía resta mucho camino por delante en el máximo torneo de clubes del mundo.

La fecha de la Jornada 5 en la Champions League 2024

La Jornada 5 de la Champions League 2024 trae consigo una serie de buenos partidos entre los grandes de Europa y se disputará entre el martes 26 y miércoles 27 de noviembre.

Los partidos más atractivos de la Jornada 5 en la Champions League

Martes 26 de noviembre:

- Barcelona vs Brest, 14:00 hrs (TCM)

- Bayern Múnich vs PSG, 14:00 hrs (TCM)

- Manchester City vs Feyenoord, 14:00 hrs (TCM)

Miércoles 27 de noviembre:

- Aston Villa vs Juventus, 14:00 hrs (TCM)

- Liverpool vs Real Madrid, 14:00 hrs (TCM)

- Mónaco vs Benfica, 14:00 hrs (TCM)

