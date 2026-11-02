Champions League Jornada 4: fecha exacta y horarios de los partidos más atractivos; Atlético vs. Bayern y Barcelona vs. Aston Villa roban reflectores

La Champions League vuelve este martes 3 y miércoles 4 de noviembre con una cuarta jornada que ofrece dos cruces especialmente atractivos: Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich y Barcelona se enfrentará al Aston Villa. Ambos partidos comenzarán a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en una fecha que también tendrá actividad del Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Arsenal.

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Con tres encuentros disputados, cada resultado empieza a pesar más en la pelea por los ocho lugares que dan acceso directo a octavos de final. El nuevo formato de liga obliga a sumar desde temprano: terminar entre el noveno y el vigesimocuarto puesto significa disputar una eliminatoria adicional.

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¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Bayern y Barcelona vs Aston Villa?

Los dos encuentros están programados para el martes 3 de noviembre a las 14:00 horas de México. Atlético recibirá al Bayern después de empatar 1-1 con Stuttgart en su anterior compromiso europeo. El conjunto alemán también viene de igualar, en su caso 2-2 frente al Arsenal, por lo que ambos buscarán recuperar puntos en un choque de alto nivel.

Barcelona tendrá enfrente a un Aston Villa que ganó sus primeros tres partidos de la fase liga. Los ingleses derrotaron 3-1 al Viking en la jornada anterior, mientras el equipo azulgrana cayó 4-2 ante Paris Saint-Germain. El duelo pondrá a prueba la capacidad de reacción de los catalanes frente a uno de los equipos que mejor arrancaron el torneo.

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¿Qué otros partidos hay en la Jornada 4 y a qué hora empiezan?

El martes, Shakhtar Donetsk contra Sporting CP y Galatasaray frente a Stuttgart abrirán la actividad a las 11:45 horas. A las 14:00 se jugarán también Feyenoord-Inter, Bodø/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Manchester United-Roma y Villarreal-Paris Saint-Germain.

El miércoles 4, AEK Atenas recibirá al Real Madrid y Fenerbahçe enfrentará al Liverpool a las 11:45. Más tarde, a las 14:00, se disputarán Borussia Dortmund-Real Betis, Porto-Napoli, PSV-Club Brugge, Leipzig-Manchester City, Lens-Como, Slavia Praga-Arsenal y Viking-Sabah.

Todos los horarios corresponden al centro de México. La jornada ofrece 18 partidos repartidos en dos días, con puntos que pueden empezar a separar a los candidatos de los equipos obligados a remontar en la segunda mitad de la fase liga.