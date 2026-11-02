Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Champions League Jornada 4: fecha exacta y horarios de los partidos más atractivos; Atlético vs. Bayern y Barcelona vs. Aston Villa roban reflectores

Atlético de Madrid vs Bayern y Barcelona vs Aston Villa encabezan la Jornada 4 de Champions. Consulta las fechas y los horarios de todos los partidos.

Los boletos de Atlético de Madrid vs Bayern Múnich van desde 50 hasta los 180 euros
|Crédito: Atlético de Madrid

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Champions League vuelve este martes 3 y miércoles 4 de noviembre con una cuarta jornada que ofrece dos cruces especialmente atractivos: Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich y Barcelona se enfrentará al Aston Villa. Ambos partidos comenzarán a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en una fecha que también tendrá actividad del Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Arsenal.

Con tres encuentros disputados, cada resultado empieza a pesar más en la pelea por los ocho lugares que dan acceso directo a octavos de final. El nuevo formato de liga obliga a sumar desde temprano: terminar entre el noveno y el vigesimocuarto puesto significa disputar una eliminatoria adicional.

Te puede interesar: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: apuestas, pronósticos, precios de los los boletos y dónde ver al equipo de Obed Vargas

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Bayern y Barcelona vs Aston Villa?

Los dos encuentros están programados para el martes 3 de noviembre a las 14:00 horas de México. Atlético recibirá al Bayern después de empatar 1-1 con Stuttgart en su anterior compromiso europeo. El conjunto alemán también viene de igualar, en su caso 2-2 frente al Arsenal, por lo que ambos buscarán recuperar puntos en un choque de alto nivel.

Barcelona tendrá enfrente a un Aston Villa que ganó sus primeros tres partidos de la fase liga. Los ingleses derrotaron 3-1 al Viking en la jornada anterior, mientras el equipo azulgrana cayó 4-2 ante Paris Saint-Germain. El duelo pondrá a prueba la capacidad de reacción de los catalanes frente a uno de los equipos que mejor arrancaron el torneo.

Te puede interesar: Anthony Gordon promete firmar una foto del momento viral que vivió con el Vasco Aguirre en el Mundial 2026

¿Qué otros partidos hay en la Jornada 4 y a qué hora empiezan?

El martes, Shakhtar Donetsk contra Sporting CP y Galatasaray frente a Stuttgart abrirán la actividad a las 11:45 horas. A las 14:00 se jugarán también Feyenoord-Inter, Bodø/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Manchester United-Roma y Villarreal-Paris Saint-Germain.

El miércoles 4, AEK Atenas recibirá al Real Madrid y Fenerbahçe enfrentará al Liverpool a las 11:45. Más tarde, a las 14:00, se disputarán Borussia Dortmund-Real Betis, Porto-Napoli, PSV-Club Brugge, Leipzig-Manchester City, Lens-Como, Slavia Praga-Arsenal y Viking-Sabah.

Todos los horarios corresponden al centro de México. La jornada ofrece 18 partidos repartidos en dos días, con puntos que pueden empezar a separar a los candidatos de los equipos obligados a remontar en la segunda mitad de la fase liga.

Tags relacionados
Notas - Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:55 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
3 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
3 NOV
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
6 NOV
PUEBLA VS PUMAS FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Pumas

8:56 p. m.
6 NOV