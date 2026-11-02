Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: apuestas, pronósticos, precios de los los boletos y dónde ver al equipo de Obed Vargas

El Atlético de Madrid tendrá una prueba importante en la Champions League. El equipo de Obed Vargas recibirá al Bayern Múnich en el Riyadh Air Metropolitano, donde buscará una victoria que le permita escalar posiciones en la fase de liga. Para el mexicano, el encuentro también representa una nueva oportunidad de sumar minutos bajo las órdenes de Diego Simeone.

Ambos conjuntos llegan con la necesidad de ganar. Los españoles ocupan el puesto 16 con cuatro puntos, mientras que los alemanes aparecen en el lugar 14 con cinco unidades. Con ese panorama, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la cuarta jornada.

¿Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en México?

El partido se disputará este martes 3 de noviembre, a las 14:00 horas del centro de México, equivalente a las 21:00 horas de Madrid. La sede será el Riyadh Air Metropolitano, casa del conjunto colchonero.

|Crédito: Atlético de Madrid

En México el encuentro podrá seguirse por FOX y la plataforma FOX One. Conviene consultar la cartelera del servicio contratado antes del inicio para comprobar la disponibilidad de la señal.

TE PUEDE INTERESAR:



Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: análisis de apuestas y pronóstico

La capacidad ofensiva del Bayern y la fortaleza del Atlético como local apuntan a un partido disputado. Los rojiblancos acumulan nueve encuentros sin perder en todas las competiciones, con ocho victorias y un empate. Durante ese periodo marcaron 18 goles y recibieron apenas tres.

Sin embargo, el ataque alemán también tiene argumentos para romper esa resistencia. Según UEFA, el Bayern anotó en sus últimos 24 partidos de Champions y ambos equipos marcaron en sus últimas nueve visitas dentro de la competición. Por su parte, el Atlético convirtió en sus últimas 20 presentaciones europeas como local.

Para el análisis de apuestas, esos antecedentes respaldan el escenario de goles en ambas porterías. Un empate 1-1 es un pronóstico posible por el equilibrio entre la solidez del equipo de Simeone y la amenaza ofensiva de los visitantes, aunque se trata de una estimación.

¿Cuánto cuestan los boletos para Atlético de Madrid vs Bayern Múnich?

Como referencia, la información indexada de la plataforma oficial de venta mostró boletos generales con los siguientes precios iniciales:



Fondo Sur: desde 75 euros.

Lateral Este: desde 90 euros.

Fondo Norte: desde 125 euros.

Lateral Oeste: desde 140 euros.

Estos importes corresponden a una consulta previa y no garantizan disponibilidad al momento de comprar. El precio final depende del asiento seleccionado y de las localidades que continúen a la venta.

En cuanto a las entradas VIP, al día 2 de noviembre, hay opciones desde 570 euros en Lateral Oeste; 650 euros en Lateral Este; y 690 euros en Fondo Norte y Fondo Sur. La compra se realiza desde el portal oficial del Atlético de Madrid.