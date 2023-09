Los partidos de este martes 19 de septiembre de la Champions League

Se terminó la espera, por fin regresa el mejor futbol del mundo. Este martes 19 de septiembre, en punto de las 10:45 AM se dará el silbatazo inicial de la Temporada 2023-2024 de la Champions League, donde el Manchester City arriba como flamante campeón, y buscará retener el título continental.

En total se disputarán ocho encuentros, dentro de la primera fecha uno de esta nueva campaña, donde dos duelos a las 10:45 AM y los otros seis a la 1:00 PM (ambos en el tiempo del centro de México), con el debut de los monarcas, en su casa, frente al Estrella Roja.

Partidos de Jornada 1 de la Champions Leagues | Martes 19 de septiembre

Milan vs Newcastle | 10:15 AM

Young Boys vs RB Leipzig | 10:15 AM

PSG vs Dortmund | 1:00 PM

Shakthar vs Porto | 1:00 PM



Manchester City vs Estrella Roja | 1:00 PM

Lazio vs Atlético Madrid | 1:00 PM

Barcelona vs Antwerp | 1:00 PM

Feyenoord vs Celtic F.C. | 1:00 PM

Este martes 19 de septiembre también debuta el equipo de Santiago Giménez, el Feyenoord, pero desafortunadamente el delantero mexicano no estará en el encuentro, pues en los Cuartos de Final de la Europa League ante la Roma vio la tarjeta roja y tendrá que pagar el duelo de suspensión.

Así quedaron los grupos de la Champions League 2023

Previo al inicio de la Temporada 2023 de la Champions League te recordamos como quedaron los grupos para es año.

Grupo A



- Bayern Munich

- Manchester United

- Kobenhavn

- Galatasaray

Grupo B

- Sevilla

- Arsenal

- PSV

- Lens

Grupo C

- Napoli

- Real Madrid

- Braga

- FC Union Berlin

Grupo D

- Benfica

- Inter

- RB Salzburg

- Real Sociedad

Grupo E

- Feyenoord

- Atlético Madrid

- Lazio

- Celtic F.C.

Grupo F

- PSG

- Dortmund

- Milan

- Newcastle

Grupo G

- Manchester City

- RB Leipzig

- Estrella Roja

- Young Boys

Grupo H

- Barcelona

- Porto

- Shakhtar

- Antwerp