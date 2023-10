¡Al descubierto! El ‘secreto’ goleador de Santiago Giménez

En la presente campaña del futbol europeo, Santiago Giménez es uno de los máximos goleadores en el balompié europeo: en apenas siete partidos disputados en la campaña, el delantero ya presume de doble cifra de anotaciones con los colores del Feyenoord.

El delantero mexicano de 22 años de edad, quien fue el autor del tanto para que la Selección Mexicana consiguiera título de la Copa Oro 2023, habló con la estación de radio NPO Radio 1 y confesó uno de los elementos que ha utilizado para mejorar su rendimiento futbolístico en la campaña.

¿Cábala? Santiago Giménez habla sobre el parche que utiliza en la nariz

“Estoy trabajando en mi respiración. La persona que me ayuda con esto me dio este parche y es realmente fantástico. Tengo un poco de problema con la nariz, pero con el parche mi cavidad nasal se abre y respiro mucho mejor”. [...] Tenía dificultades para respirar por la nariz, a nuestro fisioterapeuta se le ocurrió la idea del parche. Funcionó de maravilla. Desde entonces lo he usado en todos los partidos, pero tal vez también sea una cábala”.

Actualmente, Santiago Giménez, con 10 goles en siete partidos, se mantiene como el máximo goleador en la presente campaña de la Eredivisie. El delantero mexicano, ex Cruz Azul en la Liga BBVA MX, ha sido el autor del 40% de los goles del Feyenoord en la primera división del futbol neerlandés.

Santiago Giménez podría abandonar el Feyenoord en el próximo mercado de fichajes

En la pasada ventana de transferencias, de verano 2023, Santiago Giménez fue uno de los jugadores vinculados con diversos equipos en el ‘viejo continente'; sin embargo, el delantero mexicano permaneció en el Feyenoord; sin embargo, ahora, diversos reportes han revelado que diversos conjuntos estarían interesados en él para el mercado de fichajes de invierno, donde destaca el Eintracht Frankfurt.

