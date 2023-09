Los partidos este miércoles 20 de septiembre de la Champions League

Regresó la Champions League. El torneo que enfrenta a los campeones de las Ligas Europeas inició su Fase de Grupos y este miércoles seguirá la Jornada 1 con ocho encuentro más, donde el equipo más campeón en la historia del torneo, el Real Madrid, debutará.

Así como hoy, el martes 19 de este mes, también fueron ocho escudras las que que vivieron sus primeros minutos dentro del terreno de juego. Conjuntos como el Manchester City, actual campeón del certamen, y el Barcelona, fueron los encargados de inaugurar el campeonato 2023-2024.

Los partidos de la Champions League en este miércoles 20 de septiembre

Tempranito arranca el día en el futbol europeo. A las 10:45 AM (tiempo del centro de México) habrá dos encuentros, el Real Madrid se medirá en el Santiago Bernabéu al FC Union Berlin; a la misma el Galatasaray recibe al Kobenhavn.

A la 1:00 PM se disputarán el resto de los partidos: son seis, siendo uno de los más atractivos el Bayern vs Manchester United. En activdad de mexicanos, el PSV, donde el Chucky Lozano acaba de regresar, visita Londrés para enfrentar al Arsenal.

Benfica vs RB Salzburg



Braga vs Napoli

Sevilla vs Lens

Real Sociedad vs Inter

Resultados de la Jornada 1 de la Champions League martes 19 septiembre

Milan 0-0 Newcastle

Young Boys 1-3 RB Leipzig

PSG 2-0 Dortmund

Shakhtar 1-3 Porto

Manchester City 3-1 Estrella Roja

Lazio 1-1 Atlético Madrid

Barcelona 5-0 Antwerp

Feyenoord 2-0 Celtic

En dichos duelos estuvo el equipo de Santi Giménez, y ganaron, aunque no pudo tener minutos. El Bebote está suspendido por la expulsión en los Cuartos de Final de la Europa League el torneo pasado, y no solo se perderá esta Jornada 1, también la 2 por el mismo el motivo, fue suspendido dos duelos.

Será hasta el 25 de octubre de 2023, en la Fecha 3 de la Champions League que Giménez pueda debutar en en el torneo, cuando su escuadra reciba a las 10:45 AM (tiempo del centro de México) a la Lazio, equipo al que ya le anotó la campaña pasada, en Fase de Grupos de la Europa League.