Partidos hoy Champions League martes 10 de diciembre

Con nueve partidos se inicia la Jornada 6 de la Champions League este martes 10 de diciembre destacando los encuentros entre Girona vs Liverpool, Atalanta vs Real Madrid y Bayer Leverkusen vs Inter de Milán.

Resumen: Cruz Azul 3-4 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Girona vs Liverpool | Estadio Municipal de Montilivi | 11.45 horas

Al Girona le ha costado mucho igualar el nivel de la temporada pasada, pero una nueva aventura en la Champions League contra el Liverpool no dejará indiferente a sus seguidores. Es la primera vez que el Girona se enfrenta a un club inglés, y el espectáculo viene acompañado de un poco de presión por su rendimiento, ya que sus esperanzas de progresar se están desvaneciendo poco a poco, al haber conseguido sólo tres puntos hasta la fecha.

Te puede interesar: Doctor García: “Esta debe ser la mejor actuación de Adonai en su ***** vida”

El Liverpool no está para nada familiarizado con la sensación de perder esta temporada, ya que la vida a las órdenes de Arne Slot no podría haber empezado mucho mejor, con una sola derrota en sus 21 partidos de esta campaña (G18, E2). Eso incluye cinco victorias de cinco esta campaña de la Champions para los Reds, líderes de la tabla.

Atalanta vs Real Madrid | Estadio Municipal de Montilivi | 14.00 horas

Campeón de la Europa League e invicto en la presente edición de la Champions League (G3, E2), el conjunto del Atalanta es uno de los equipos más en forma en el viejo continente y buscará tomarse la revancha contra el Real Madrid, actual campeón del torneo.

Real Madrid afronta sin el más mínimo margen de error el choque en Bérgamo. El equipo blanco ha dicho prácticamente adiós a sus opciones de avanzar de manera directa a los octavos de final y comienza la sexta jornada ubicado en el puesto 24, la última que da acceso a la ronda de play-offs.

Bayer Leverkusen vs Inter de Milán | BayArena | 14.00 horas

Bayer Leverkusen ha ganado cinco encuentros seguidos, incluyendo una contundente victoria por 5-0 sobre Salzburgo en la quinta jornada de la Champions League, lo que significa que el alemán quedó sexto en la fase liguera después de cinco partidos (G3, E1, P1) y a sólo tres puntos del Inter de Milán, segundo clasificado y su rival de turno en esta jornada.

Te puede interesar: Los técnicos que lograron el campeonato de Liga MX en su primer torneo

El Inter tiene una racha invicta de 13 partidos (G11, E2) mientras busca mantener el ritmo en una reñida carrera por el título de la Serie A. El “nerazzurri” está volando alto en Europa, ingresando a la sexta jornada como uno de los tres elencos invictos en esta campaña de la UCL (G4, E1), y además, cabe destacar que logró cada una de esas victorias sin recibir goles en contra y de forma consecutiva.

Los otros partidos de este día son Dinamo Zagreb vs Celtic, Brest vs PSV, Club Brujas vs Sporting CP, RB Leipzig vs Aston Villa, Zalsburgo vs PSG y Shakhtar vs Bayern Munich.