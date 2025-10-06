¡DURA BAJA! Los LA Chargers pierden por lesión a su estrella en el Fantasy

Omarion Hampton, corredor rookie de los Los Angeles Chargers, será baja por lesión tras el golpe sufrido en la derrota ante Washington: el equipo anunció que el joven será colocado en la lista de reservas lesionados (IR) por una lesión en el tobillo y estará fuera al menos cuatro semanas. Esta decisión corta de raíz la buena racha individual que venía mostrando Hampton y obliga a los Chargers a rearmar su reparto de acarreos en el corto plazo.

¿Cuando se lesionó el corredor estrella de los Chargers?

El golpe se produjo en el tercer cuarto del encuentro y, tras el partido, el jugador fue visto con una bota de inmovilización; las pruebas posteriores confirmaron que el tobillo requiere un periodo de descanso y rehabilitación que, por normativa, lleva aparejada la activación del IR. La ausencia de Hampton no es menor: en las primeras cinco semanas había emergido como una pieza importante en el juego terrestre y en el juego de pases cortos, por lo que su salida altera la hoja de ruta ofensiva diseñada por el cuerpo técnico.

¿Qué planean hacer los Chargers sin Omarion Hampton?

En lo estrictamente deportivo, la baja abre la puerta para que otros corredores del roster asuman más volumen de juego. Nombres como Kimani Vidal y Hassan Haskins aparecen en los reportes como las opciones internas más inmediatas para suplir las repeticiones perdidas por Hampton, aunque ninguno ha tenido hasta ahora la producción ni el perfil para replicar de forma segura el impacto del rookie. Además, la plantilla de los Chargers ya venía golpeada por lesiones en la posición de corredor, lo que agrava el problema a nivel colectivo.

¿Qué hacer en el Fantasy si tienes a Omarion Hampton?

Para el fantasy football, la incidencia es clara: Hampton había escalado a un papel de RB relevante, con cifras que lo colocaban en rangos altos de valorización semanal por su combinación de acarreos y capacidades como receptor. Su salida obliga a los managers a buscar alternativas en el mercado de waivers; medios especializados recomiendan explorar opciones como Rico Dowdle o Michael Carter entre los pickups de emergencia, así como valorar a los corredores secundarios del propio equipo. En ligas PPR, la pérdida también afecta el techo de producción de la escuadra dirigida por Jim Harbaugh, que previsiblemente aumentará el volumen de pases para compensar.

