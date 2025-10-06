Impresionantes datos sobre uno de los partidos más LOCOS en la NFL

Lo único retro en el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks de la Semana 5 de la NFL fueron los uniformes, más allá de eso, ambas escuadras brindaron un partido muy a la moda en la casa de los emplumados. Baker Mayfield y Sam Darnold jugaron prácticamente por nota en un cotejo que finalizó 38-35 en favor de la visita y que sirvió como conmemoración a los 50 años de ambas franquicias.

Ambos quarterbacks se combinaron para 720 yardas aéreas y seis pases de touchdown, con Darnold aportando cuatro y Mayfield un par. Lamentablemente para la causa local, una intercepción del primero de ellos sobre el final de partido sentenció las acciones en favor de Tampa Bay. Dos mariscales muchas veces despreciados y que compartieron vestidor en Carolina, jugando nivel élite ante los ojos del mundo.

Exceptuando un insignificante regreso de patada para finalizar el segundo cuarto, ambas franquicias intercambiaron touchdowns en siete marchas consecutivas, constantemente encontrando boquetes abiertos en el centro del campo. Seattle también pudo correrle a una de las mejores defensivas en este sentido.

Para los Buccaneers significó uno más de los triunfos dramáticos que han caracterizado su 2025; han anotado 135 puntos, recibido 132 y presumen marca de 4-1. Son el primer equipo en la historia de la NFL que gana cuatro de sus primeros cinco partidos por un margen de tres puntos o menos. También son la única escuadra que ha triunfado en cuatro de sus primeros cinco duelos después de verse abajo en el último minuto de todos.

Por si fuera poco, Mayfield se convirtió en el primer lanzador que consigue por lo menos 375 yardas y arroja menos de cinco pases incompletos en un partido de temporada regular. Solo tiene una intercepción en lo que va de temporada.

También los jóvenes receptores de cada equipo se sumaron a la fiesta. Jaxon Smith-Njigba y Emeka Egbuka, que fueran compañeros en Ohio State, le otorgaron a quienes los tienen en fantasy una buena cantidad de puntos. El novato de los Buccaneers es el único en la historia con al menos 25 recepciones y cinco touchdowns en sus cinco primeros partidos profesionales.

Las apretadas victorias de los Tampa Bay Buccaneers en 2025

- Semana 1: Buccaneers 23-20 Falcons

- Semana 2: Buccaneers 20-19 Houston

- Semana 3: New York Jets 27-29 Buccaneers

- Semana 5: Buccaneers 38-35 Seahawks

