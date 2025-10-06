¡MUCHO OJO! Todo lo que debes saber del Monday Night Football de la semana 5

Llega el Monday Night Football de la semana 5 con un duelo cargado de narrativas, por su parte están los Kansas City Chiefs, quienes reciben a los Jacksonville Jaguars en un choque que puede marcar el tono de ambos equipos para la primera mitad de la temporada. Kansas City (2-2) arriba con Patrick Mahomes tomando ritmo tras una gran actuación ante Baltimore; Jacksonville (3-1) aporta un ataque equilibrado comandado por Trevor Lawrence y una defensa que ha mostrado solidez en la carrera, por lo que se espera un duelo táctico y físico en Arrowhead.

Mahomes sigue siendo la gran amenaza aérea con números destacados en lo que va de campaña, pero el ataque de los Chiefs ha sido intermitente cuando les faltan objetivos verticales consistentes. La incertidumbre alrededor del estatus de Xavier Worthy (designado como questionable por lesión) y la limitada producción por tierra de Isiah Pacheco podrían empujar a Andy Reid a depender aún más del juego de pase y de las escapadas creativas de Mahomes. Si Worthy queda fuera, Kansas City deberá ajustar rutas rápidas y aprovechar a Travis Kelce y las opciones intermedias.

Jacksonville llega con un plan claro

El plan será explotar su línea ofensiva y las armas exteriores para mover el balón de forma sostenida y obligar a los Chiefs a defender series largas. Trevor Lawrence ha mostrado buen manejo de juego y eficiencia en las últimas semanas, aunque su producción aérea todavía tiene margen de crecimiento; la clave para los Jaguars será establecer el juego terrestre y usar play-action para abrir el campo. Si la defensa de Jacksonville continúa controlando las carreras rivales, complicará el tempo usado por Kansas City.

¿Cuáles son las tres claves en el juego entre Jacksonville y Kansas City?

1) La protección de Mahomes frente a la presión interior de Jacksonville; 2) la capacidad de los Chiefs para responder si Worthy no juega (reparto de pases a Kelce, Skyy Moore u otros); 3) la efectividad de Jacksonville para consumir reloj y limitar posesiones de Mahomes.

Se vislumbra un Monday Night táctico donde la mejor lectura de las defensas, el control del reloj y la disponibilidad de piezas clave (especialmente Worthy) decidirán si la noche favorece al espectáculo explosivo de Mahomes o al plan más metódico de los Jaguars.

