¿A Red Bull?: Charles Leclerc revela en qué escudería quiere estar

En las últimas semanas sonó con fuerza el apellido Leclerc alrededor de la escudería de Red Bull, sobre todo unos días antes de que Checo Pérez retomara su mejor versión. La crisis que duró en el mexicano aproximadamente dos meses, inmediatamente detonaron cuestionamientos sobre su futuro, y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, entró en esas conversaciones.

Muchos señalaban que la estructura de la bebida energética estaba charlando con el monegasco con miras a que fuera el próximo compañero de Max Verstappen a partir de la próxima campaña. Sin embargo, no sólo el jefe del equipo Christian Horner confirmó al tapatío para la próxima temporada, sino también el propio Leclerc dio a conocer sus deseos como piloto para el futuro cercano.

“Siento un gran amor por Ferrari. Y mi primer objetivo y mi primer sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier otra cosa”, dijo al medio especializado en automovilismo, Autosport. “Así que, si hay una pequeña oportunidad de que suceda, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí al menos”, subrayó,

Te puede interesar: Rayados anuncia fractura de jugador para la semifinal de la Leagues Cup

Leclerc, de 25 años, reconoció que es muy normal que los pilotos hagan una radiografía de sus posibilidades para las próximas temporadas, pero en su caso quiere cumplir su sueño de la niñez, ser campeón de la categoría con Ferrari. “Por supuesto, creo que cada piloto ha considerado sus diferentes opciones, una vez que tienen la posibilidad”, indicó.

Leclerc confía en que Ferrari volverá al protagonismo

No es ningún secreto que Il Cavallino Rampante atraviesa un periodo de crisis y en esta temporada en la que se suponía que estaba para pelear con Red Bull, ha resultado un fiasco. Leclerc tiene la certeza de que los italianos volverán pronto a la cima del automovilismo.

Te puede interesar: ¿Hamilton fuera de Mercedes? Fórmula 1 adelanta futuro del piloto británico

“Está claro, creo que para todo el mundo dentro del equipo, que no estamos contentos con la situación en la que estamos hoy, en la que queremos ganar”, dijo.

“Pero yo amo a Ferrari. Me siento como en casa. Y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión, aparte de algunas bromas aquí y allá", finalizó.