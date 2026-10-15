La frase que ayudó a Charles Leclerc a ser figura en la F1: “El fracaso no es el final, sino el comienzo de algo mejor”

Charles Leclerc se ha convertido en uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha tenido en los últimos cinco años, y esto se debe, entre otras cosas, a la forma en cómo el monegasco conduce su monoplaza, así como a la forma en cómo su escudería, Ferrari, ha confiado en él.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Y es que, con apenas 28 años de edad, Charles Leclerc ha estado muy cerca de convertirse en el campeón de la Fórmula 1 en más de una ocasión. Por tal motivo, aquí conocerás la frase que probablemente ayudó al monegasco a estar en la cima del automovilismo profesional.

¿Qué frase ayudó a Charles Leclerc a ser un líder dentro de la F1?

Desde su debut en la temporada 2018 a la fecha, la realidad es que Charles Leclerc no deja de estar en los primeros puestos de la clasificación general. Esto deriva no solo de su entrenamiento, sino de la forma en cómo profesa los fracasos para convertirlos en un combustible impresionante que lo ayuda a sobresalir día a día y carrera tras carrera. La frase de la que hablamos, y que se volvió tendencia en el pasado, fue la siguiente.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

“El fracaso no es el final, sino el comienzo de algo mejor”.

¿Cuáles son los récords de Charles Leclerc y en qué lugar se encuentra actualmente?

Fue en la temporada 2022 cuando Charles Leclerc estuvo muy cerca del campeonato al quedarse con el segundo lugar solo por debajo de Max Verstappen, piloto de Red Bull. Además, el monegasco suma grandes victorias en su carrera como lo fue el Gran Premio de Monza y el Gran Premio de Mónaco.

En ese sentido, vale decir que la temporada actual del monegasco ha tenido ciertos momentos de locura y, en estos momentos, se ubica en la quinta posición de la clasificación general con 215 unidades, a 125 del líder Antonelli. Sin embargo, la diferencia entre el segundo y el quinto puesto es de solo 23 puntos.