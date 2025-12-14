ÚLTIMA HORA: Charles Leclerc podría salir de Ferrari en 2026 y esto se sabe hasta el momento

Con la temporada de la F1 ya finalizada y con Lando Norris como campeón, los aficionados del automovilismo esperan por el 2026 que ya tiene la parrilla definida . En el caso de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton serán los pilotos confirmados para afrontar la próxima temporada, pero informaciones recientes indican que el monegasco podría salir de la escudería italiana si no le ofrecen un monoplaza competitivo.

Charles Leclerc podría abandonar Ferrari en los próximos años

Ferrari no pudo dar la talla durante la F1 2025, rendimiento que se viene repitiendo temporada tras temporada. En este contexto, la prensa italiana asegura que el piloto de 28 años consideraría cambiar de aires si en 2026 no le ofrecen un coche competitivo con la llegada del nuevo reglamento . AutoRacer, medio de Italia, mencionó que Leclerc “podrá explorar alternativas tras las primeras carreras del próximo año“.

El futuro de Leclerc dependerá del rendimiento del monoplaza de Ferrari|Crédito: @ScuderiaFerrari / X

Como si fuese poco, la fuente mencionada aseguró que hay “al menos tres equipos interesados“ en contar con los servicios de Leclerc, aunque no reveló de qué escuderías se tratan. De esta manera, Charles podría abandonar Ferrari desde que se convirtió en el sustituto de Kimi Räikkönen en el año 2019.

TE PUEDE INTERESAR:



Las escuderías que podrían contar con Charles Leclerc en un futuro

Uno de los equipos que podría ir en busca de Leclerc es Aston Martin. La escudería británica apunta a competir fuerte en el próximo curso con un coche diseñado por Adrian Newey y, en un futuro, planean pelear mano a mano con los equipos más competitivos de la escudería. Si bien Fernando Alonso se mostró sólido, Aston Martin podría ir en busca del monegasco para suplantar a Lance Stroll, quien no ha tenido los resultados esperados.

Otra opción, pero más lejana, sería incursionar en McLaren. Meses atrás se habló de un posible interés de que Ferrari estaba interesado en fichar a Oscar Piastri. En caso de que Leclerc no esté contento con el equipo, podría empezar a gestarse un posible trueque entre los británicos e italianos para que el monegasco pase a ser compañero de Lando Norris.