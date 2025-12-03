CONFIRMADO: Esta será la parrilla oficial de la F1 2026 con el regreso de Checo Pérez

A falta del Gran Premio de Abu Dhabi para finalizar la temporada actual de la Fórmula 1, las escuderías han confirmado sus pilotos para el 2026 y la parrilla queda oficialmente cerrada. Mientras Max Verstappen busca arrebatarle el título a los McLaren , Red Bull Racing sorprendió con la llegada de Isack Hadjar como compañero del piloto neerlandés para el año próximo, además de ascender a Arvid Lindblad a Racing Bulls.

La temporada 2026 será la F1 de los “rookies”

En estos momentos, la F1 se encuentra viviendo una de sus generaciones más fértiles, pero en 2026, la camada de rookies seguirá creciendo: Liam Lawson, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto y ahora Hadjar, representan un predominio de jóvenes promesas, sin tener en cuenta el impacto de Oscar Piastri desde 2023. Por otro lado, el GP de Abu Dhabi -que ya tiene horario confirmado- definirá la temporada 2025 de la F1 .

F1 2026: el regreso de Checo Pérez

La próxima temporada de la máxima competición automotor tendrá un condimento especial, sobre todo para los aficionados mexicanos. Checo Pérez regresará a la parrilla de la F1 de la mano de Cadillac, nueva escudería que se integra al resto de equipos y que tendrá a Valtteri Bottas como compañero dentro del paddock. El regreso de ambos convierte a la parrilla en una mezcla de juventud, experiencia y necesidad de reivindicación.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



La escudería estadounidense es una novedad absoluta dentro de la competición, ya que será el equipo número once dentro de la parrilla. Propiedad de General Motors y dirigida por Graeme Lowdon, se estrenarán en la F1 con unidades de potencia Ferrari mientras desarrollan su propio motor para 2029.

La única ausencia que tendrá la F1 2026

Tras confirmarse los pilotos que correrán durante la siguiente temporada, el único protagonista del 2025 que perdió su asiento es Yuki Tsunoda. El piloto japonés estuvo lejos de cumplir con las expectativas conduciendo para Red Bull, aunque podría seguir haciendo test con modelos anteriores si Honda y el equipo llegan a un acuerdo.

La parrilla de la F1 2026: escudería por escudería

Cadillac – Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Red Bull – Max Verstappen / Isack Hadjar

McLaren – Lando Norris / Oscar Piastri

Mercedes – George Russell / Kimi Antonelli

Ferrari – Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Williams – Alex Albon / Carlos Sainz

Racing Bulls – Liam Lawson / Arvid Lindblad

Aston Martin – Fernando Alonso / Lance Stroll

Haas – Esteban Ocon / Oliver Bearman

Audi – Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

Alpine – Pierre Gasly / Franco Colapinto.

La F1 2026 promete ser una temporada electrizante, llena de energía y que podría sorprender con algunos equipos que planean posicionarse en la lucha por el campeonato corriendo desde atrás.