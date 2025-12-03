deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

CONFIRMADO: Esta será la parrilla oficial de la F1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Cada una de las escuderías de la Fórmula 1 cuentan con sus dos pilotos confirmados para afrontar la temporada 2026: así quedaron confirmados los equipos

Equipos confirman sus pilotos para la F1 2026
Crédito: @F1 / X
Equipos confirman sus pilotos para la F1 2026
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Compartir

A falta del Gran Premio de Abu Dhabi para finalizar la temporada actual de la Fórmula 1, las escuderías han confirmado sus pilotos para el 2026 y la parrilla queda oficialmente cerrada. Mientras Max Verstappen busca arrebatarle el título a los McLaren , Red Bull Racing sorprendió con la llegada de Isack Hadjar como compañero del piloto neerlandés para el año próximo, además de ascender a Arvid Lindblad a Racing Bulls.

La temporada 2026 será la F1 de los “rookies”

En estos momentos, la F1 se encuentra viviendo una de sus generaciones más fértiles, pero en 2026, la camada de rookies seguirá creciendo: Liam Lawson, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto y ahora Hadjar, representan un predominio de jóvenes promesas, sin tener en cuenta el impacto de Oscar Piastri desde 2023. Por otro lado, el GP de Abu Dhabi -que ya tiene horario confirmado- definirá la temporada 2025 de la F1 .

F1 2025 Abu Dhabi
Crédito: @F1 / X

F1 2026: el regreso de Checo Pérez

La próxima temporada de la máxima competición automotor tendrá un condimento especial, sobre todo para los aficionados mexicanos. Checo Pérez regresará a la parrilla de la F1 de la mano de Cadillac, nueva escudería que se integra al resto de equipos y que tendrá a Valtteri Bottas como compañero dentro del paddock. El regreso de ambos convierte a la parrilla en una mezcla de juventud, experiencia y necesidad de reivindicación.

TE PUEDE INTERESAR:

La escudería estadounidense es una novedad absoluta dentro de la competición, ya que será el equipo número once dentro de la parrilla. Propiedad de General Motors y dirigida por Graeme Lowdon, se estrenarán en la F1 con unidades de potencia Ferrari mientras desarrollan su propio motor para 2029.

La única ausencia que tendrá la F1 2026

Tras confirmarse los pilotos que correrán durante la siguiente temporada, el único protagonista del 2025 que perdió su asiento es Yuki Tsunoda. El piloto japonés estuvo lejos de cumplir con las expectativas conduciendo para Red Bull, aunque podría seguir haciendo test con modelos anteriores si Honda y el equipo llegan a un acuerdo.

La parrilla de la F1 2026: escudería por escudería

  • Cadillac – Sergio Pérez / Valtteri Bottas
  • Red Bull – Max Verstappen / Isack Hadjar
  • McLaren – Lando Norris / Oscar Piastri
  • Mercedes – George Russell / Kimi Antonelli
  • Ferrari – Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  • Williams – Alex Albon / Carlos Sainz
  • Racing Bulls – Liam Lawson / Arvid Lindblad
  • Aston Martin – Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Haas – Esteban Ocon / Oliver Bearman
  • Audi – Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
  • Alpine – Pierre Gasly / Franco Colapinto.
Parrilla F1 2026
Crédito: @F1 / X
Parrilla confirmada para la F1 2026

La F1 2026 promete ser una temporada electrizante, llena de energía y que podría sorprender con algunos equipos que planean posicionarse en la lucha por el campeonato corriendo desde atrás.

Checo Pérez
Red Bull
MCLAREN
Ferrari
Mercedes Benz
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Formula E
Del estadio a la pista: Carlos Guerrero 'Warrior' y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E
Thumbnail
Formula E
Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro
Thumbnail
Formula E
Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
×
×