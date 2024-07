Charlotte vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido | Leagues Cup

Con equipo prácticamente completo, Cruz Azul arranca su andar por la Leagues Cup, con la consigna de ser uno de los equipos que enderece el rumbo, luego de que en la Jornada 1 sólo un equipo mexicano logró ganar antes su respectivo rival de la MLS.

Esto ha colocado presión a los planteles más importantes de la Liga BBVA MX, incluyendo a Cruz Azul, que ahora tendrán la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, y La Máquina dirigida por Martín Anselmi lo hará en primer lugar ante el Charlotte FC, una de las cartas fuertes de la liga estadounidense.

Análisis profundo de Nelson Vargas sobre la participación de México en París 2024

El entrenador argentino cementero no cambiaría demasiado su alineación titular respecto a lo que hemos visto en el torneo local. Y todo indica que no dejará fuera a ninguna de sus armas importantes del cuadro titular. Cruz Azul quiere ganarlo todo este semestre, y la Leagues Cup no será la excepción.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICA! Prisca Awiti gana medalla de plata para México en judo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este será un partido con sabor a revancha para el club de La Noria, pues recordemos que en la edición pasada de la Leagues Cup, La Máquina enfrentó al Charlotte FC y se topó con un equipo muy aguerrido en los octavos de final. Después de un empate sin goles en el tiempo regular, se fueron a los penales, en donde el conjunto celeste quedó eliminado de la contienda, tras caer 4-3.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs Charlotte FC

Cruz Azul: K. Mier; W. Ditta, L. Romo, G. Piovi, J. Sánchez, C. Rotondi; L. Faravelli, I. Rivero, C. Rodríguez, A. Montaño; G. Giakoumakis.

Charlotte FC: Kahlina; Byrne, Malanda, Privett, Uronen; Bronico, Westwood, Diani; Vargas, Karol Świderski y Tavares.

Te puede interesar: Atlético de Madrid pagará MILLONADA por una estrella del Chelsea

La Máquina se enfrenta al Charlotte FC este miércoles 31 de julio en punto de las 6PM. Sigue la cobertura a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.